Таллинн: в одном классе школы должно быть не более двух детей из Украины

По словам руководителя Таллиннского департамента образования Андреса Паюла, план Таллинна состоит в том, чтобы разместить украинских детей в школах таким образом, чтобы они составляли до семи процентов от числа учащихся основной школы, пишет rus.err.ee.

"Это означает, что если в классе будет 24 ученика, то доля украинских детей не превысит одного-двух. Однако, если классы заполнены, школы обязательно предложат решения по формированию дополнительных классов", - сказал Паюла.