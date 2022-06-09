Пока неизвестно, сколько украинских детей осенью продолжат обучение в таллиннских школах, но цель городского Департамента образования, чтобы в одном классе было не более двух украинских детей.
Таллинн: в одном классе школы должно быть не более двух детей из Украины
Таллинн: в одном классе школы должно быть не более двух детей из Украины
По словам руководителя Таллиннского департамента образования Андреса Паюла, план Таллинна состоит в том, чтобы разместить украинских детей в школах таким образом, чтобы они составляли до семи процентов от числа учащихся основной школы, пишет rus.err.ee.
"Это означает, что если в классе будет 24 ученика, то доля украинских детей не превысит одного-двух. Однако, если классы заполнены, школы обязательно предложат решения по формированию дополнительных классов", - сказал Паюла.
По его словам, если из украинских детей будет образован отдельный класс, то занятия, вероятно, будут проходить во вторую смену.