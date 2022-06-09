Суд по делу МН17: в чем адвокаты обвинили прокуратуру Нидерландов

Пулатов, также известный по позывному "Гюрза", - единственный из четырех обвиняемых, согласившийся сотрудничать с судом, и в конце 2020 года давший видеопоказания. Трое других - граждане РФ Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко, также занимавшие руководящие военные посты в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" ("ДНР"), - взаимодействовать с судом отказались.

Прокуратура запустила специальный сайт

Заседание 9 июня началось с выступления председательствующего на процессе по делу MH17 судьи Хендрика Стинхёйса, сообщившего, что после последнего слушания 20 мая 2022 года суд получил письмо от адвокатов Пулатова. В нем защитники уведомляли о созданном прокуратурой новом специальном сайте "Досье по делу MH17" на нидерландском и английском языках с подробным описанием доказательств, ранее представленных суду.

С помощью интерактивных карт, фотографий, видео и перехваченных разговоров сепаратистов, выложенных на сайте, все желающие могут составить представление о том, что происходило до, во время и после аварии малайзийского авиалайнера. Доказательства, по мнению прокуратуры, свидетельствуют об ответственности четверых обвиняемых в крушении "Боинга-777" и гибели 298 человек.