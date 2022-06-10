В Европе запретят продажу авто с ДВС с 2035 года? Планы, факты, возражения

Это решение законодателей, поддержавших тем самым инициативы исполнительного органа ЕС - Европейской комиссии, пока не является окончательным. Его необходимо согласовать со всеми странами-членами Евросоюза. Ожидается, что национальные правительства определят свою позицию до конца июня. После этого оба органа ЕС должны будут совместно сформулировать компромиссный вариант и ввести его в действие.

Запрет на продажу, но не на производство автомобилей с ДВС

Вероятность утверждения уже не раз предлагавшейся даты 2035 весьма высока, поскольку страны Евросоюза, в принципе, полностью поддерживают растущие усилия Еврокомиссии, направленные на защиту климата. А автомобильный транспорт ответственен примерно за 20% всех выбросов парниковых газов в ЕС, причем львиная доля эмиссии приходится именно на легковые машины.

Однако запрет на продажу новых автомобилей с ДВС на территории Евросоюза не будет означать одновременно и запрет на их производство европейскими автостроителями. Теоретически они смогут продолжать выпускать такие машины даже на своих заводах в ЕС и экспортировать их в те части света, где они будут пользоваться спросом. Однако куда более вероятно, что автоконцерны просто перенесут их выпуск на свои заводы в страны, где (и если) автомобили с бензиновыми, дизельными и газовыми моторами будут по-прежнему востребованными.