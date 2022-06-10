Президент Эстонии Алар Карис примет участие в открывающейся в пятницу в Бухаресте встрече в верхах «Бухарестской девятки», лидеры которой обсудят цели и задачи саммита НАТО в Мадриде, продолжение поддержки Украины и вопросы региональной безопасности.
Алар Карис в пятницу примет участие в саммите «Бухарестской девятки»
Об этом BNS сообщила канцелярия президента, отметив, что участники встречи проведут видеомост с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым рассмотрят возможности усиления сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО. Пойдет также речь об ожидаемом присоединении к альянсу Финляндии и Швеции.
В связи с продолжающейся войной на Украине и изменившейся ситуацией в сфере безопасности в Европе саммит в Бухаресте затронет и темы дальнейшей поддержки Украины, обеспечения региональной безопасности в целом.
«Бухарестская девятка» — объединение девяти стран Центральной и Восточной Европы, созданное для углубления военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО.
В состав объединения входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.
Участников встречи приветствуют в пятницу президент Румынии Клаус Вернер Иоханнис и польский президент Анджей Дуда.
Президент Алар Карис в Бухаресте проведет также двустороннюю встречу с лидером Болгарии Руменом Радевым.
В Эстонию президент вернется в пятницу поздно вечером.