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Рост цен на топливо вынуждает жителей Эстонии пересаживаться на общественный транспорт

rus.postimees.ee
Рост цен на топливо вынуждает жителей Эстонии пересаживаться на общественный транспорт
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Автобус.
Автобус. Фото: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Постоянный рост цен на топливо вынуждает автовладельцев все чаще использовать общественный транспорт, чтобы сократить свои расходы.

В первом квартале этого года использование уездных автобусных маршрутов увеличилось на 26 процентов, и такой же рост ожидается и во втором квартале, пишет Rus.ERR.

По словам Ингмара Рооса, члена правления автобусной компании Lux Express, рост цен на топливо привел к увеличению числа пассажиров на 10-12 процентов.

Роос заявил, что автобусные компании пока терпеливы и осторожны в отношении повышения цен на билеты.

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