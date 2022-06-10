Постоянный рост цен на топливо вынуждает автовладельцев все чаще использовать общественный транспорт, чтобы сократить свои расходы.
Рост цен на топливо вынуждает жителей Эстонии пересаживаться на общественный транспорт
Рост цен на топливо вынуждает жителей Эстонии пересаживаться на общественный транспорт
В первом квартале этого года использование уездных автобусных маршрутов увеличилось на 26 процентов, и такой же рост ожидается и во втором квартале, пишет Rus.ERR.
По словам Ингмара Рооса, члена правления автобусной компании Lux Express, рост цен на топливо привел к увеличению числа пассажиров на 10-12 процентов.
Роос заявил, что автобусные компании пока терпеливы и осторожны в отношении повышения цен на билеты.
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