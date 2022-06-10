Лига наций УЕФА: сборная Эстонии на выезде в концовке матча с Мальтой вырвала победу – 2:1

Хозяева довольно быстро заработали пенальти - в безобидной ситуации Тайо Тенисте коснулся мяча рукой, но голкипер сборной Эстонии Карл Хейн спас команду, отбив удар Тедди Теумы.

На 21-й минуте эстонские футболисты повели в счете - 37-летний Константин Васильев метров с 30 пробил точно в левый нижний угол, а на 56-й минуте Карл Хейн снова выручил команду, отбив удар Юргена Дегабриэле, который оставался с ним с глазу на глаз. Последовал угловой, и вот тут уже голкипер сборной Эстонии явно сплоховал: он неудачно выставил кулак и отправил мяч в свои ворота.

Последние минуты гости провели преимущественно на чужой половине и вырвали победу в добавленное время: Сергей Зенев перехватил мяч в центре поля, обыграл выбежавшего из ворот Анри Бонелло, а когда эстонского форварда уже были готовы накрыть защитники, вывел на пустые ворота Хенри Аниера.

Следующий матч в группе D2 сборная Эстонии снова проведет с Мальтой - 23 сентября в Таллинне.