Груз 200: что известно о потерях России в Украине к середине июня

Абсолютное большинство погибших добровольцев имеет за плечами опыт службы в армии по призыву или контракту. Тем не менее, о гибели добровольцев сейчас сообщают чаще, чем о представителях других категорий военных. Возможно, это связано с тем, что перед отправкой на фронт с добровольцами проводят лишь 7 дней занятий. Чаще всего это делается на базе университете спецназа в Чечне.

Пополнение в армию набирают и более традиционными способами. Только на сайте министерства обороны сейчас размещено 500 вакансий. Почти в 30% случаев пункты отбора на военную службу располагаются в городах Дагестана - Махачкале, Хасавюрте, Каспийске, Дербенте и Буйнакске.

Обещанный оклад - от 300 тысяч рублей. Для многих регионов России, где отсутствуют социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью заработать.

Для сравнения: известно лишь о семи погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Генералы и офицеры

Со времени нашей предыдущей публикации стало известно о гибели генерал-майора Романа Кутузова.

Как сообщает "РБК-Украина", в ходе боевых действий в Украине Кутузов командовал "первым армейским корпусом ДНР", иными словами - всеми вооруженными силами самопровозглашенной Донецкой народной республики. Эту же версию в своем телеграм-канале озвучивал и российский военкор Юрий Котенок.