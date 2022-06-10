В программе празднования Ивановой ночи в Ласнамяэ произошли изменения

«В этом году мы хотим отпраздновать Иванов день семейным мероприятием, в связи с чем праздник будет полностью безалкогольным. На этот раз торговцы, участвующие в праздновании Ивановой ночи в Ласнамяэ, не будут продавать алкогольные напитки, также просим гостей не приходить на мероприятие с алкоголем. Для более комфортного времяпрепровождения советуем одеваться в соответствии с погодой», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Главным исполнителем на праздновании Ивановой ночи будет ансамбль «ВИА Балтика». Также в концерте примет участие танцевальный ансамбль «Леэ». По причине болезни Эдуард Тооман не сможет принять участие в мероприятии. Его заменит Сийри Кянд. Костер зажгут в 21:45.

На мероприятии не обойдется и без вкусной еды. На празднике можно будет приобрести различные блюда, приготовленные на гриле, а также закуски, выпечку, сладости и безалкогольные напитки. Алкоголь на мероприятии продаваться не будет.

Для самых маленьких членов семьи Молодежный центр Ласнамяэ и Молодежный совет Ласнамяэ проведут различные занятия с 19 до 21 часов, также в это время дети смогут бесплатно попрыгать на батуте.