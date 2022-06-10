Опрос: половина эстонских семей задумывается о покупке нового автомобиля

Две трети участников опроса сообщили, что купили автомобиль в последние три года, и около половины эстонских семей задумываются о покупке автомобиля. Четверть из них рассматривает возможность покупки нового автомобиля, треть намерена купить относительно новый, до трех лет, подержанный автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Поскольку автомобили меняют довольно часто, парк остается относительно новым. При этом заметно: чем моложе респонденты, тем чаще они меняют машины, в то время как люди постарше долго ездят на одном и том же автомобиле и не меняют его так легко», – отметил Рейн Карофельд, глава SEB Liising.

Около половины покупателей, приобретая автомобиль, прибегают к помощи лизинговой компании; треть респондентов, планирующих приобрести автомобиль, намерены выкупить его сразу. «Существует прямая связь между ценой желаемого автомобиля и возрастом и доходом покупателя автомобиля: молодежь, как правило, предпочитает относительно дешевые автомобили, а по мере карьерного роста и увеличения доходов решается позволить себе более дорогие машины», – сказал Карофельд.