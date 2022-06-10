Согласно проведенному SEB опросу, эстонские семьи имеют в своем распоряжении довольно новые автомобили. Автомобиль приобретается преимущественно в лизинг и довольно часто его меняют на новый.
Опрос: половина эстонских семей задумывается о покупке нового автомобиля
Две трети участников опроса сообщили, что купили автомобиль в последние три года, и около половины эстонских семей задумываются о покупке автомобиля. Четверть из них рассматривает возможность покупки нового автомобиля, треть намерена купить относительно новый, до трех лет, подержанный автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба банка.
«Поскольку автомобили меняют довольно часто, парк остается относительно новым. При этом заметно: чем моложе респонденты, тем чаще они меняют машины, в то время как люди постарше долго ездят на одном и том же автомобиле и не меняют его так легко», – отметил Рейн Карофельд, глава SEB Liising.
Около половины покупателей, приобретая автомобиль, прибегают к помощи лизинговой компании; треть респондентов, планирующих приобрести автомобиль, намерены выкупить его сразу. «Существует прямая связь между ценой желаемого автомобиля и возрастом и доходом покупателя автомобиля: молодежь, как правило, предпочитает относительно дешевые автомобили, а по мере карьерного роста и увеличения доходов решается позволить себе более дорогие машины», – сказал Карофельд.
Покупая автомобиль, люди обычно начинают с изучения объявлений – сначала выбирают подходящую машину, а затем выясняют, поможет ли лизинговая компания финансировать покупку. Меньшая часть, то есть четверть опрошенных признались, что подходят к приобретению автомобиля с точностью до наоборот — сначала обращаются в лизинговую компанию и выясняют, какую сумму кредита или лизинга и на каких условиях они смогут получить на покупку автомобиля. Когда предельная сумма известна, они начинают искать подходящее транспортное средство.
В трети случаев желаемая цена автомобиля находится в диапазоне от 10 000 до 20 000 евро, 18% респондентов выбрали бы автомобиль стоимостью от 20 000 до 30 000 евро, 17% респондентов предпочитают дешевый автомобиль стоимостью до 7000 евро. При этом десятая часть респондентов присматривают более дорогие автомобили стоимостью от 30 000 евро.
В целом людям нравятся безопасные, комфортные, недорогие и экономичные автомобили. Эти характеристики были признаны участниками опроса наиболее важными при покупке автомобиля. Три четверти респондентов отметили как очень важные характеристики безопасность, вместительность и комфорт автомобиля, две трети респондентов назвали приемлемую цену машины и низкий расход топлива.
Другими важными аспектами выбора автомобиля являются низкие затраты на техническое обслуживание, размер месячных платежей по лизингу, проценты по лизингу и топливо, на котором ездит автомобиль. Лишь треть респондентов сообщили, что для них очень важны марка и модель автомобиля. Еще меньше людей (19% респондентов) назвали в качестве важного фактора экологичность автомобиля и низкий уровень выбросов CO2. И каждый десятый респондент отметил, что для него очень важен цвет приобретаемого автомобиля.
Опрос «Покупка автомобиля и влияющие на нее факторы» был проведен по заказу SEB в декабре 2021 года исследовательской компанией Norstat, в нем приняли участие 1000 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.