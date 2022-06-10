Эксперт: эйфорическое поведение потребителей на рынке жилья, похоже, наконец достигнет кульминации

В мае этого года на эстонском квартирном рынке было совершено 2712 сделок купли-продажи, что на 12% больше, чем годом ранее. При этом медианная цена квадратного метра квартиры по Эстонии в целом составила 1827 €/м2, что на 19% больше, чем год назад.

Процентные ставки по жилищным кредитам находятся на исторически низком уровне, но вполне вероятно, что параллельно с повышением ставки Euribor в ближайшие кварталы стоимость вновь выдаваемых жилищных кредитов может начать расти.

Рост цен купли-продажи замедляется, а вот рост цен на аренду продолжается.

Студенты, решившие снять квартиру в августе, в этом году находятся в особенно тяжелом положении, так как на осень уже можно прогнозировать еще более высокие цены на аренду, чем сейчас.