Хотя экономическая ситуация способствует поддержке активности рынка недвижимости, в ближайшие месяцы ожидается появление негативных факторов, влияние которые будет только усугубляться, считает аналитик бюро недвижимости Arco Vara Михкель Элисте.
Эксперт: эйфорическое поведение потребителей на рынке жилья, похоже, наконец достигнет кульминации
В мае этого года на эстонском квартирном рынке было совершено 2712 сделок купли-продажи, что на 12% больше, чем годом ранее. При этом медианная цена квадратного метра квартиры по Эстонии в целом составила 1827 €/м2, что на 19% больше, чем год назад.
Процентные ставки по жилищным кредитам находятся на исторически низком уровне, но вполне вероятно, что параллельно с повышением ставки Euribor в ближайшие кварталы стоимость вновь выдаваемых жилищных кредитов может начать расти.
Рост цен купли-продажи замедляется, а вот рост цен на аренду продолжается.
Студенты, решившие снять квартиру в августе, в этом году находятся в особенно тяжелом положении, так как на осень уже можно прогнозировать еще более высокие цены на аренду, чем сейчас.
Забегая вперед, можно прогнозировать продолжение снижения активности на рынке, сопровождающееся замедлением роста цен на жилье. Сегодняшний рекордный рост цен не является устойчивым в долгосрочной перспективе, и на данный момент нельзя исключать, что в ближайшие 24 месяца может произойти некоторая умеренная корректировка цен, особенно на вторичном рынке.