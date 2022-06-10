В Италии вынуждены закрывать пляжи: причина весьма удручающая

Любой, кто проводил пляжный отдых в Италии, знает, что установленные на пляжах зонтики могут простираться на километры. Обычно пляжи поделены на секции разного цвета и управляются разными владельцами.

На итальянских пляжах работает почти 30 000 компаний, называемых stabilimenti balneari (оборудованный пляж), которые предоставляют ряд услуг на побережье, например, прокат зонтиков и шезлонгов. В Римини, например, насчитыватся 155 таких пляжных операторов.

Однако по итальянскому законодательству на таких пляжах должен быть хотя бы один спасатель на каждые 100 метров. Теперь выяснилось, что в преддверии высокого сезона это требование зачастую невыполнимо, и по этой причине многие итальянские пляжи остаются закрытыми.

Береговая линия Италии очень длинная, и почти везде ощущается нехватка спасателей. Речь идет о 3000–4000 сотрудников, что составляет 30–40 процентов от необходимой численности спасателей.

Нехватка спасателей связана с пандемией коронавируса, которая в Италии обернулась довольно жесткими ограничениями на передвижение, и о нормальном пляжном отдыхе не могло быть и речи. Поскольку во время локдауна в Италии не было необходимости в спасателях, многие отправились на поиски новой работы. Также молодежь не очень хочет работать в выходные – когда потребность в спасателях самая большая.

Например, чтобы уменьшить нехватку спасателей, в провинции Лацио, недалеко от Рима, были организованы бесплатные курсы спасателей. Некоторые семейные предприятия также пытались найти спасателей среди родственников. В провинции Кампания, например, имеется 1200 обслуживающих пляжи предприятий, которым не хватает 2500 спасателей.