На фоне войны в Украине Турция продолжает вести двойную игру

Сельскохозяйственные работы на востоке Украины под Харьковом в Лозовой 28 мая. Фото: Foto: Bernat Armangue/AP/Scanpix

Простаивание такого количества зерновых, предназначенных на экспорт, уже влияет на мировые цены на продовольствие и подвергает риску голодной смерти некоторые африканские страны. По данным AFP, на Россию и Украину приходится около 30 процентов мирового экспорта пшеницы.



Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не стоит преувеличивать важность украинских запасов зерна, а процент украинских запасов слишком низок, чтобы повлиять на глобальный продовольственный кризис. Эту же версию подтвердил и министр иностранных дел Сергей Лавров, который считает, что кризис в Украине никак не связан с продовольственным кризисом.

Отличие от союзников

В отличие от других стран НАТО, Турция не присоединилась к санкциям против России. Например, страна по-прежнему открыта для российских туристов, которые собираются поехать туда на отдых.

Министр иностранных дел Чавушоглу заявил, что Турция категорически против любых санкций и поддерживает только ограничения, введенные на уровне ООН. Подобные решения пока позволяют Анкаре вести себя как нейтральной стороне конфликта, готовой в случае необходимости выступить посредником в переговорах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил посредником на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле 29 марта. Фото: Foto: Murat Cetinmuhurdar/ppo/Reuters/Scanpix

При этом министр также пообещал, что Россия не сможет обойти ограничения, введенные западными странами. Однако он признал, что более широкое влияние санкций, введенных в отношении России, из-за географической близости стран явно ощущает и Турция, которая сама эти санкции не вводила.