На фоне войны в Украине Турция продолжает вести двойную игру

Переговоры между Россией и Турцией в Анкаре в начале этой недели, посвященные безопасному экспорту украинского зерна, еще раз дают представление о прагматичном внешнеполитическом подходе Турции к российско-украинской войне.
В понедельник в турецкую столицу на два дня прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров, с которым его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудил возможное открытие морского коридора для экспорта зерна из украинских портов.
По данным источников «Интерфакса», реализация плана Россия-Турция под эгидой ООН позволит разминировать прибрежные воды Одесской области Украины и обеспечить безопасный проход судов-зерновозов из Черного моря в Средиземное. В частности, Турция оказывает помощь в разминировании моря и сопровождении зерновозов.
Однако странно, что мнение самой Украины не учитывается при принятии решения об экспорте украинского зерна. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил вчера журналистам, что обсуждение Анкарой и Москвой условий, на которых Украина должна освободить свои порты для перевозки зерна, неприемлемо.
По словам Ландсбергиса, такие переговоры являются нарушением принципа «ничего об Украине без Украины». По его словам, странам НАТО, в том числе Турции, следует направить в украинские порты больше оружия для обороны, хотя помогает и сопровождение зерна боевыми кораблями.
Тем не менее министр сельского хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что украинцы рады видеть Турцию в качестве так называемого посредника, который обеспечит экспорт и безопасность сельскохозяйственной продукции.