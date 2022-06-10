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Турция продолжает вести двойную игру на фоне войны в Украине

Карлос Клейманн
, редактор
Турция продолжает вести двойную игру на фоне войны в Украине
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: ADEM ALTAN / AFP
  • Украинцы остались в стороне от турецко-российских переговоров об экспорте украинского зерна
  • Украденное Россией зерно из Украины, скорее всего, попадет через пролив Босфор в Турцию
  • Одной из целей такой внешней политики Турции может быть стремление вторгнуться на север Сирии

Турция, производящая эффективные беспилотники Bayraktar TB2 для Украины, ведет переговоры с Россией за спиной Киева, является посредником в вопросе украденного зерна и до сих пор отказывается присоединиться к санкциям против России, пишет Postimees.

Переговоры между Россией и Турцией в Анкаре в начале этой недели, посвященные безопасному экспорту украинского зерна, еще раз дают представление о прагматичном внешнеполитическом подходе Турции к российско-украинской войне.

В понедельник в турецкую столицу на два дня прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров, с которым его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудил возможное открытие морского коридора для экспорта зерна из украинских портов. 

По данным источников «Интерфакса», реализация плана Россия-Турция под эгидой ООН позволит разминировать прибрежные воды Одесской области Украины и обеспечить безопасный проход судов-зерновозов из Черного моря в Средиземное. В частности, Турция оказывает помощь в разминировании моря и сопровождении зерновозов.

Однако странно, что мнение самой Украины не учитывается при принятии решения об экспорте украинского зерна. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил вчера журналистам, что обсуждение между Анкарой и Москвой условий, на которых Украина должна освободить свои порты для перевозки зерна, неприемлемо.

По словам Ландсбергиса, такие переговоры являются нарушением принципа «ничего об Украине без Украины». По его словам, странам НАТО, в том числе Турции, следует направить в украинские порты больше оружия для защиты, хотя помогает и сопровождение зерна боевыми кораблями.

Тем не менее министр сельского хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что украинцы рады видеть Турцию в качестве так называемого посредника, который обеспечит экспорт и безопасность сельскохозяйственной продукции.

В общем, действительно кажется, что Киев готов создать коридоры безопасности для восстановления экспорта своих портов, но в то же время Киев хочет получить надежные гарантии безопасности, что Россия не будет атаковать украинские порты. До сих пор в этих переговорах не было достигнуто серьезного прорыва.

Россия ворует зерно

Все большее внимание привлекают утверждения о том, что Россия ворует и поставляет украинское зерно в соседние страны через Крым. По словам посла Украины в Турции Василя Боднаря, украденные фрукты доходят до многих стран, куда помимо Сирии, которой уделялось большое внимание, входит и Турция, пропускающая украденное зерно через Босфор.

По данным The Guardian, даже госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен указывал на то, что Россия ворует украинское зерно, предназначенное для экспорта. И этому есть достоверные доказательства.

В настоящее время в Украине собрано около 20-25 млн тонн зерновых, но после нового осеннего урожая это число может быть увеличено до 70-75 млн тонн.

Однако Россия пока опровергает обвинения в краже зерна. Министр сельского хозяйства Великобритании подчеркнул необходимость расследования подозрений в краже зерна на оккупированных территориях Украины.

По оценкам Reuters, только Россия отправила более 100 000 тонн пшеницы из Украины в Сирию. Комментируя общее число, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время в стране хранится порядка 20-25 млн тонн зерна, но после нового урожая осенью цифра может составить уже 70-75 млн тонн.

Сельскохозяйственные работы на востоке Украины под Харьковом в Лозовой 28 мая.
Сельскохозяйственные работы на востоке Украины под Харьковом в Лозовой 28 мая. Фото: Foto: Bernat Armangue/AP/Scanpix

Стагнация такого количества зерновых на экспорт уже влияет на мировые цены на продовольствие и подвергает риску голодной смерти некоторые африканские страны. По данным AFP, на Россию и Украину приходится около 30 процентов мирового экспорта пшеницы.

Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не стоит преувеличивать важность украинских запасов зерна, и также сказал, что процент украинских запасов слишком низок, чтобы повлиять на глобальный продовольственный кризис. Эту же версию подтвердил и министр иностранных дел Сергей Лавров, который считает, что кризис в Украине никак не связан с продовольственным кризисом.

Отличие от союзников

В отличие от других стран НАТО, Турция не присоединилась к санкциям против России. Например, страна по-прежнему открыта для российских туристов, которые собираются поехать туда на лето.

Министр иностранных дел Чавушоглу заявил, что Турция категорически против любых санкций и поддерживает только ограничения, введенные на уровне ООН. Подобные решения пока позволяют Анкаре показывать себя нейтральной стороной конфликта, готовой в случае необходимости выступить посредником в переговорах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил посредником на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле 29 марта.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил посредником на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле 29 марта. Фото: Foto: Murat Cetinmuhurdar/ppo/Reuters/Scanpix

При этом министр также пообещал, что Россия не сможет обойти ограничения, введенные западными странами. Однако он признал, что более широкое влияние санкций против России из-за их близости явно ощущает Турция, которая сама эти санкции не вводила.

По словам президента Финляндии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в апреле однозначно поддержал членство Финляндии в НАТО, а обвинения в защите террористов прозвучали позже.

По сообщению Reuters, некоторые турецкие официальные лица выразили опасения, что некоторые союзники по НАТО преднамеренно ослабят Россию санкциями, чего Анкара не добивается.

Второй случай, где подход Турции явно отличается от подхода ее союзников по НАТО, — это расширение Североатлантического Альянса за счет Финляндии и Швеции. Однако многие аналитики видят стремление Турции просто торговать дополнительными расходами, после чего Турция все же согласится с принятием новых стран.

Так предположил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью Ilta-Sanomat в среду. В этом интервью Ниинистё указал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган безоговорочно поддержал членство Финляндии в НАТО в апреле, а обвинения в защите террористов прозвучали позже.

Научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Калев Стойческу заявил сегодня утром в Vikerradio, что одной из возможных побед, к которой Турция стремится с помощью такой внешней политики, может быть повторное вторжение в северную часть территории Сирии, поскольку заявления последних недель указывают на это.

По словам Ландсбергиса, такие переговоры между Турцией и Россией являются нарушением принципа «ничего об Украине без Украины».

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