Семь трендов садовой мебели, к которым стоит присмотреться

1. Закругленные углы

Вслед за диванами для внутренних помещений, уличная мебель тоже начала округляться. У одних предметов — это всего лишь сглаженные углы (как диван Sense от Cane-line на фото). Другие диваны приобретают по-настоящему бионические скульптурные формы.

2. Плетенка, но не плетение

Ротанг, джут и синтетические аналоги все также популярны, как и пять лет назад. Что нового в этом году? Плетеные материалы применяют не так, как обычно: мебель уже почти не напоминает корзину с тугим переплетением. Чаще речь идет о причудливых обмотках каркаса синтетическим или натуральным волокном. На фото кресло от Kenneth Cobonpue’s Papillon — искусственный ротанг натянут на каркас, напоминающий трепещущие крылья бабочки.

3. Не отличить от домашней

Курс на сближение уличной и домашней мебели проводится уже много лет. Но сейчас тенденция становится по-настоящему массовой: многие производители на выставке High Point представили уличные коллекции, где предметы не отличить от домашних коллекций высокого класса. На фото коллекция KravetSoleil Indoor/Outdoor от Kravet, декорированная латунными гвоздиками.

4. Тропические оттенки