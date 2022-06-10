Наступило лето. А это значит, что территория рядом с частным домом становится вашей дополнительной гостиной. Как оформить лужайку, патио, террасу по последней моде? Читайте в материале Сьюзен Эннис, корреспондента американской редакции Houzz из Северной Каролины, где недавно проходила выставка High Point Market.
Семь трендов садовой мебели, к которым стоит присмотреться
1. Закругленные углы
Вслед за диванами для внутренних помещений, уличная мебель тоже начала округляться. У одних предметов — это всего лишь сглаженные углы (как диван Sense от Cane-line на фото). Другие диваны приобретают по-настоящему бионические скульптурные формы.
2. Плетенка, но не плетение
Ротанг, джут и синтетические аналоги все также популярны, как и пять лет назад. Что нового в этом году? Плетеные материалы применяют не так, как обычно: мебель уже почти не напоминает корзину с тугим переплетением. Чаще речь идет о причудливых обмотках каркаса синтетическим или натуральным волокном. На фото кресло от Kenneth Cobonpue’s Papillon — искусственный ротанг натянут на каркас, напоминающий трепещущие крылья бабочки.
3. Не отличить от домашней
Курс на сближение уличной и домашней мебели проводится уже много лет. Но сейчас тенденция становится по-настоящему массовой: многие производители на выставке High Point представили уличные коллекции, где предметы не отличить от домашних коллекций высокого класса. На фото коллекция KravetSoleil Indoor/Outdoor от Kravet, декорированная латунными гвоздиками.
4. Тропические оттенки
Наряду с всегда популярными цветами земли и песка, прогнозисты ожидают интерес к тропическим комбинациям синего и оранжевого. Хотя эти жизнерадостные оттенки легко вписать в акцентные предметы, на рынке этой весной они также были представлены в каркасах и обивке мебели.
Стулья из новых коллекций Solstice (вверху) и Southport от Lloyd Flanders предлагаются в более чем дюжине цветов всепогодного плетения. Осталось добавить к ним оранжевую подушку.
5. Полный фьюжн
В этом году материалы в рамках коллекции комбинируют нарочито избыточно, в духе «все лучшее разом».
Коллекция Secret Garden, разработанная Роберто Лацерони для Poltrona Frau, особенно показательна. Здесь и каркасы из тикового дерева, и мягкие подушки, и двухцветная хлопковая тесьма, и эмалированные каменные столешницы разных цветов.
6. Новый уровень эко-сознательности
Волокна для плетения и текстиля почти повсеместно делают из перерабатываемых и вторичных материалов. Компания Houe создала стулья ReCLIPS, ламели которых сделаны из датского бытового пластикового мусора, а большинство производителей ковров рассказывали о коврах для улицы из переработанного термопластика.
Что касается древесины, то почти все крупные компании, производящие уличную мебель, используют FSC-сертифицированную древесину, которая поступает из ответственно управляемых лесов. В этом кресле Sunpan Potenza используется как FSC-сертифицированный тик, так и материалы, доступные к вторичной переработке.
7. Модульность
Этот секционный диван Sorrento от Jensen Outdoor, каркас которого также изготовлен из FSC-сертифицированного тика, иллюстрирует еще одну тенденцию — модульность. Она тоже пришла в сады из жилых интерьеров. Легко изменяемая конфигурация диванов, раскладывающиеся и удобные для ноутбуков боковые столики, оттоманки, выполняющие функции журнальных столиков и диванов, — все это повышает функциональность открытых пространств.