Европейский Центробанк повысил базовую процентную ставку на 0,25%, чтобы остановить рост инфляции. Платежи по кредитам, привязанным к Euribor, увеличатся, но не значительно.
Эксперт о повышении Euribor: тревогу бить не стоит
По мнению финансового эксперта Рона Лувищука, тревогу бить не стоит, так как важное, как в результате подъема процентной ставки удастся побороть инфляцию, пишет Rus.ERR.
"Если Euribor вырастет, как в четверг пообещал Европейский центробанк в июле и, возможно, в сентябре еще на 0,25%, то у любого держателя кредитов платеж вырастет на 10 евро. Это не столь значительно. Ощутимым повышение Euribor будет тогда, когда он вырастет, например, до 5%, однако здесь возникает вопрос: вырастет ли он до этой отметки. Максимальная ставка, которую сейчас предполагают к концу года - до 0,5%. Года через два года - до 3%, если все будет очень плохо. Не думаю, что он вырастет до 5%", - отметил Рон Лувищук.
Он отметил, что в нынешней ситуации Euribor вряд ли снизится до нуля: "Все зависит от того, какова будет общая ситуация. Euribor скорее всего будет расти, потому что инфляция очень велика, чтобы ее сдерживать иными методами".