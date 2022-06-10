Эксперт о повышении Euribor: тревогу бить не стоит

"Если Euribor вырастет, как в четверг пообещал Европейский центробанк в июле и, возможно, в сентябре еще на 0,25%, то у любого держателя кредитов платеж вырастет на 10 евро. Это не столь значительно. Ощутимым повышение Euribor будет тогда, когда он вырастет, например, до 5%, однако здесь возникает вопрос: вырастет ли он до этой отметки. Максимальная ставка, которую сейчас предполагают к концу года - до 0,5%. Года через два года - до 3%, если все будет очень плохо. Не думаю, что он вырастет до 5%", - отметил Рон Лувищук.