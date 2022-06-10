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Олега Митволя задержали во Внуково перед вылетом за границу

BBC News Русская служба
Олега Митволя задержали во Внуково перед вылетом за границу
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BBC
Наручники.
Наручники. Фото: CC7/ Shutterstock

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь арестован по делу о хищении более 900 млн рублей. Решение об этом принял суд в Красноярске, а задержан известный в прошлом чиновник был в московском аэропорту Внуково. СМИ сообщают, что он собирался улететь в Дубай.

Первым о задержании Митволя сообщил РБК со ссылкой на свои источники. По данным издания, его задержали сотрудники ФСБ «при попытке вылететь в Дубай».

Источник Интерфакса в окружении бывшего чиновника также сказал, что тот был задержан во Внуково, когда собирался вылететь за границу на отдых. «Планов покидать РФ у него не было», - подчеркнул собеседник издания.

По версии РБК, Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей, выделенных «аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро».

Прокуратура Красноярского края подтвердила задержание и назвала ту же цифру - более 900 млн рублей. В пресс-службе ведомства уточнили, что подозреваемый в хищении уже арестован - Центральный районный суд Красноярска заключил его под стражу на 1 месяц и 17 дней. Позиция защиты Митволя пока не известна.

55-летний Митволь - известный российский чиновник и политик, в последние годы он отошел в тень.

Пост заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) он занимал в 2004-2009 годах. Его фамилия появлялась в СМИ чаще, чем имя руководителя службы. В частности, Митволь заполнился борьбой с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом.

В 2009-2010 годах он был префектом Северного административного округа Москвы, в 2012 году создал партию «Альянс зеленых».

Согласно открытым данным, в последнее время Митволь был председателем совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий.

По данным источников РБК, в сентябре 2019 года краевое транспортное управление заключило контракт с этим трестом («Красноярский ТИСИЗ»), которое должно было провести инженерные изыскания в рамках строительства новых станций красноярского метро. Уголовное дело было возбуждено в мае.

Следствие полагает, как пишет РБК, что «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ, а оплату получил в полном размере - 954 млн рублей.

Метро в Красноярске начали строить в 1995 году, а в 2009-м строительство заморозили из-за недостатка финансирования. В начале 2022 года власти города планировали возобновить работы, получив на это инфраструктурный кредит. Завершить строительство первой линии красноярского метро планировалось к 2026 году.

BBC
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