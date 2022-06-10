Олега Митволя задержали во Внуково перед вылетом за границу

Пост заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) он занимал в 2004-2009 годах. Его фамилия появлялась в СМИ чаще, чем имя руководителя службы. В частности, Митволь заполнился борьбой с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом.

В 2009-2010 годах он был префектом Северного административного округа Москвы, в 2012 году создал партию «Альянс зеленых».

Согласно открытым данным, в последнее время Митволь был председателем совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий.

По данным источников РБК, в сентябре 2019 года краевое транспортное управление заключило контракт с этим трестом («Красноярский ТИСИЗ»), которое должно было провести инженерные изыскания в рамках строительства новых станций красноярского метро. Уголовное дело было возбуждено в мае.

Следствие полагает, как пишет РБК, что «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ, а оплату получил в полном размере - 954 млн рублей.