Сегодня утром азиатские фондовые рынки в основном падали, без роста в Европе, хотя американские фьючерсы прогнозируют небольшое восстановление здешнего фондового рынка вечером.
На европейских биржах похоронное настроение
Помимо высокой инфляции, нерешенным вопросом остается беспрецедентный до сих пор энергетический кризис, парализовавший Европу. Образно говоря, вчера подлил масло в огонь пожар на Техасском заводе СПГ. Проблема в том, что именно с этого завода должна была поступать значительная часть СПГ в Европу. Теперь этот план на какое-то время перечеркнут. Цена на европейский газ отреагировала 10-процентным скачком.
Похоронное настроение, начавшееся с решения Европейского центрального банка о повышении процентной ставки, продолжилось и сегодня на европейских биржах. Stoxx 600 утром упал на процент. Больше всего потерял основной индекс Италии - 1,3%. Здешние инвесторы пытаются понять, что означает для них решение о повышении процентных ставок. Завершение программы выкупа активов означает, в том числе, что исчезнет огромный рынок европейских облигаций, что в худшем случае может означать превращение ряда облигаций в мусорные.
Напротив, немецкие аналитики заявили, что решение центрального банка повысить процентные ставки на 0,25 базисных пункта в июле вызвало разочарование и было сформулировано в заголовках новостей как «слишком мало и слишком поздно».
Таллиннская фондовая биржа снизилась на 0,1% в начале торгового дня.