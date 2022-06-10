На европейских биржах похоронное настроение

Помимо высокой инфляции, нерешенным вопросом остается беспрецедентный до сих пор энергетический кризис, парализовавший Европу. Образно говоря, вчера подлил масло в огонь пожар на Техасском заводе СПГ. Проблема в том, что именно с этого завода должна была поступать значительная часть СПГ в Европу. Теперь этот план на какое-то время перечеркнут. Цена на европейский газ отреагировала 10-процентным скачком.

Похоронное настроение, начавшееся с решения Европейского центрального банка о повышении процентной ставки, продолжилось и сегодня на европейских биржах. Stoxx 600 утром упал на процент. Больше всего потерял основной индекс Италии - 1,3%. Здешние инвесторы пытаются понять, что означает для них решение о повышении процентных ставок. Завершение программы выкупа активов означает, в том числе, что исчезнет огромный рынок европейских облигаций, что в худшем случае может означать превращение ряда облигаций в мусорные.

Напротив, немецкие аналитики заявили, что решение центрального банка повысить процентные ставки на 0,25 базисных пункта в июле вызвало разочарование и было сформулировано в заголовках новостей как «слишком мало и слишком поздно».