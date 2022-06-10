Правительственный кризис остановил выборы нового главы КаПо и директора полиции

В Эстонии по-прежнему есть легитимное правительство и новых руководителей силовых структур можно было бы просто назвать - слушания кандидатов в Рийгикогу не являются для правительства обязательными - но в нынешней ситуации, т.е. без действующей коалиции, это не считают политкорректным. Отсюда и пауза во всех действиях.