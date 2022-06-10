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Правительственный кризис остановил выборы нового главы КаПо и директора полиции

Микк Салу
Правительственный кризис остановил выборы нового главы КаПо и директора полиции
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Глава КаПо Арнольд Синисалу.
Глава КаПо Арнольд Синисалу. Фото: Andres Haabu

Несмотря на то, что согласно решению правительства, принятому на прошлой неделе, кандидатуры на пост новых глав трех важных ведомств – Департамента Полиции безопасности, Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента – должны были быть сегодня заслушаны комиссиями Рийгикогу, процесс оказался приостановлен из-за распада правительственной коалиции, пишет Postimees.

В Эстонии по-прежнему есть легитимное правительство и новых руководителей силовых структур можно было бы просто назвать - слушания кандидатов в Рийгикогу не являются для правительства обязательными - но в нынешней ситуации, т.е. без действующей коалиции, это не считают политкорректным. Отсюда и пауза во всех действиях.

Срок полномочий нынешнего главы Полиции безопасности Арнольда Синисалу, главы Департамента полиции Эльмара Вахера и главы Спасательного департамента Куно Таммеару истекает лишь в апреле-июне следующего года, однако поиск новых кандидатов начался в конце прошлого и начале этого года.

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