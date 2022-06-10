Несмотря на то, что согласно решению правительства, принятому на прошлой неделе, кандидатуры на пост новых глав трех важных ведомств – Департамента Полиции безопасности, Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента – должны были быть сегодня заслушаны комиссиями Рийгикогу, процесс оказался приостановлен из-за распада правительственной коалиции, пишет Postimees.
Для подписчиков
Правительственный кризис остановил выборы нового главы КаПо и директора полиции
Правительственный кризис остановил выборы нового главы КаПо и директора полиции
В Эстонии по-прежнему есть легитимное правительство и новых руководителей силовых структур можно было бы просто назвать - слушания кандидатов в Рийгикогу не являются для правительства обязательными - но в нынешней ситуации, т.е. без действующей коалиции, это не считают политкорректным. Отсюда и пауза во всех действиях.