Bloomberg: Еврокомиссия поддержит членство Украины в ЕС

«Рекомендация, которая должна быть обсуждена и принята коллегией комиссаров ЕС, будет сопровождаться условиями, связанными с верховенством закона и антикоррупционным законодательством», - сразу сообщают об обременениях для Киева европейские политики.



Путь вступления не будет быстрым, несмотря на то, что Украина вложила много своего политического будущего в более тесные отношения с Европой. Не существует пути для ускорения длительного процесса получения членства, который может занять 10 лет, с учетом наличия других кандидатов на вступление в ЕС. К тому же, Украине все еще нужно преодолеть возражения ключевых государств, которые выступают против расширения блока, отмечает американское информагентство.



«Некоторые государства-члены, в том числе Нидерланды, до сих пор выступали против поддержки заявки Киева, в то время как большинство, включая Италию, поддерживают ее», - уточняют собеседники Bloomberg.



Даже если решение Еврокомиссии будет положительным, оно потребует одобрения всех государств-членов, прежде чем Украине будет официально предоставлен статус. Эти обсуждения намечены на 23-24 июня в Брюсселе.



«Польша, Литва и Ирландия, заявили на встрече послов ЕС в среду, что хотят, чтобы лидеры ЕС приняли решение об однозначном исходе и предоставили статус кандидата. Эстония подчеркнула необходимость дать надежду Украине. Германия заявила, что результатом может быть условный статус кандидата. Дания заявила, что Украина недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств», - ссылается на дипломатические записки издание.