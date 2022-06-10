В Пярну полиция задержала крупную партию наркотиков

12 мая в Пярнуском уезде в Икла таможенники задержали Mercedes с латвийскими номерами, и были основания полагать, что на автомобиле в Эстонию везли наркотики. При обыске автомобиля было обнаружено около 570 граммов вещества серо-бежевого цвета, содержащего карфентанил. Вечером того же дня в Пярну был задержан еще один автомобиль с латвийскими номерами, в котором был обнаружен пластиковый пакет содержавший около 235 граммов кокаина. Месяцем ранее, 15 апреля, при пограничном контроле в Икла сотрудники полиции обнаружили в автомобиле Volvo с латвийским номером более пяти килограммов белого порошкообразного вещества. Экспертиза установила, что это был амфетамин. Кроме того, в том же автомобиле полиция обнаружила около 260 граммов карфентанила.

По словам главы Криминального бюро Западной префектуры Маргуса Распеля, 12 мая в обеих машинах были задержаны два гражданина Латвии, и оба взяты под стражу по подозрению в сбыте наркотиков. Распель сообщил, что в задержанной 15 апреля машине также находился еще один гражданин мужчина с Латвии, которого задержали в качестве подозреваемого в совершении преступления. Позднее, 15 апреля, полиция задержала еще и женщину с латвийским гражданством, которую в связи с найденными в машине наркотиками также подозревают во ввозе наркотиков из Латвии в Эстонию. Все четверо граждан Латвии по решению суда сейчас арестованы.

Найденный 12 мая карфентанил в сто раз сильнее своего аналога амфетамина. Фото: PPA