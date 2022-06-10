Главной газете Эстонии исполнилось 165 лет. Помню, как несколько лет назад на международной журналистской конференции коллега из Postimees, рассказывая о себе, отметила, что работает в газете, которой больше ста пятидесяти лет. По залу пронесся уважительно-восторженный гул.
165 лет — не предел: Postimees отпраздновал день рождения
Да, такой возраст печатного издания – это большая редкость, тем более для нашей маленькой страны, на долю которой пришлось множество политических и экономических потрясений. Конечно, The Guardian старше Postimees на 36 лет, а The Times – на все 62, но они-то издавались и продолжают издаваться в стабильной Великобритании… А Postimees, родившись в царское время, пережил советскую оккупацию, превратившись на время в городскую тартускую газету и сменив название на Edasi, но сохранил свой традиционный национальный дух.
Тем не менее крохотный листок, выходивший в позапрошлом веке в Пярну раз в неделю, превратился в огромный концерн, включающий в себя не только «главную» ежедневную газету, но и уездные издания, а также многочисленные тематические приложения, с десяток интернет-порталов, радиостанции, телеканалы, книжное издательство…
С 2005 по 2016 годы Postimees выходил и на русском языке, но, к сожалению, так и не стал любимой газетой русскочитающих жителей Эстонии. Проблема, как стало понятно со временем, заключалась в том, что «Postimees на русском языке» сразу старались сделать точной копией «отца-родоначальника» – жизнестойкого стабильного эстонского Postimees, а русскоязычные читатели нового издания к этому не были готовы. Но в любом случае, будем объективными, этот факт стал достоянием истории.
Сейчас вы опять читаете «Postimees на русском языке», и уже в новом формате, и это опять новый виток в развитии: еженедельник предназначен в основном для тех жителей Эстонии, у кого нет возможности или желания следить за новостями в интернете.
Такая солидная дата – хороший повод для подведения итогов. Но итоги в Postimees подводятся празднично: в минувшую пятницу, после окончания рабочего дня весь огромный коллектив издания собрался в красивых стильных интерьерах современного здания на Тартуском шоссе в Таллинне, где сейчас расположены редакции концерна. Нам, журналистам, редакторам, фотографам редко удается пообщаться друг с другом – планерки не в счет!
Наградили лучших сотрудников, вели прямую трансляцию в интернете, сделали много разнообразных фотографий всего коллектива – только так можно понять, сколько человек работает над тем, чтобы новости, очерки, репортажи, интервью попадали в почтовые ящики или на смартустройства наших читателей. Ну и конечно, весело провели свободное время!
Postimees в цифрах
• Общая площадь медиадома Postimees в Fahle Park – 7951 м2
• Площадь редакции Postimees на втором этаже – 2019,75 м2
• В Postimees 574 работника, 47% из них – мужчины
• В редакции 10 Андресов, 9 Маргусов, 8 Мартинов
• Максимальный тираж ежедневной газеты – 150 000 экземпляров
• Число подписчиков на издания Postimees – 117 006
Postimees – не самая плохая часть моей жизни
Ксения Репсон-Дефорж, редактор ERR, журналист «Postimees на русском языке» 2005-2015
В 2005-м я пришла в создающуюся тогда газету «Postimees на русском языке». За спиной будущего издания стояло могучее непотопляемое эстонское СМИ.
Первый год был не чем иным, как безумием. Мы сразу же получили по шапке за название, это теперь оно воспринимается как нечто естественное – привыкли. Главные редакторы русской версии сменялись, как узоры в калейдоскопе.
Перед первым пробным выпуском мы тренировались до глубокой ночи. Пытались сделать стопроцентную копию эстонской газеты, что выглядело в итоге листочком бумаги, мало что говорящим русскоязычному читателю. До полного оригинального контента газету не доводили никогда.
Однако мы искали баланс между тем, что хотели видеть собственники и тем, что интересовало читателей. Довольно быстро случилась Бронзовая ночь, а затем закрыли последние эстонские ежедневные общереспубликанские газеты на русском языке «Молодежь Эстонии» и «Вести дня». Мы остались последней на всю страну «ежедневкой». Нас поджимали набирающие обороты онлайн-издания, привычка чтения вчерашних новостей за утренним кофе прижилась не у всех.
Но мы старались. Делали классные интервью со звездами и простыми людьми, реагировали на социальные проблемы, писали обо всех сторонах жизни, делали глупейшие опечатки, но радели за грамотный русский язык и придерживались норм журналистской этики.
Я проработала в этой газете ровно 10 лет, и, оглядываясь назад, не жалею: это часть моей жизни и не самая плохая ее часть. Я накопила некоторый социальный и профессиональный капитал, натренировала критическое мышление и способность ужиться в любом коллективе, сохраняя достоинство в любых обстоятельствах, а это все дорогого стоит.
Настоящие журналисты не воспринимали портал всерьез
Айвар Рейнап, заместитель главного редактора Postimeеs с 2005 до настоящего времени
Переломный момент в моей жизни наступил весной 2006 года, когда я, занимавший должность руководителя отдела новостей и экономики бумажного издания Postimees, вдруг был брошен на создание с нуля интернет-портала, который журналисты из газеты не воспринимали всерьез. Нам пришлось открывать для себя основы онлайн-СМИ и возможности привлечения читателей.
В то время Postimees стал для читателей уже скучноватым и неспособным удивить, словно старичок из Тарту в коричневом пиджаке. И в интернете нам пришлось сражаться с современным Delfi и желтой народной газетой Õhtuleht, которая также планировала ворваться на онлайн-рынок. Но как бороться с таблоидами, публикуя серьезные новости? Нам нужно было найти способ выстоять и вырасти как порталу без посторонней помощи, без покупки других порталов и соответственно их читателей, а также не причинить ущерба торговой марке Postimees.
Первая проблема заключалась в том, что некоторые из читателей были поклонниками Päevaleht и принципиально не читали Postimees, а многие читатели Õhtuleht тоже ничего не хотели знать о Postimees. В то время количество читателей каждого портала было почти одинаковым – около 140 000 в неделю.
И мы задумались: если наша аудитория не хочет читать серьезный Postimees онлайн, наверняка она откликнется на потребительские новости на той части нашего портала, которая называется Tarbija24, и на развлекательные – на Elu24.ee. Тем более что сайты эти никак не указывали на их связь с Postimees. Этот план сработал: на порталах разной тематики появились новые читатели. Сегодня, когда развлекательная тематика уже не так популярна, я вспоминаю эту историю и улыбаюсь: были же времена!
Веселые очепятки: лощадь депатута
Как бы ни старались редакторы и корректоры, опечатки то и дело просачиваются на страницы наших изданий, хотя граммар-наци используют для проверки не только собственные зоркие глаза, но и современные ресурсы.
Тем не менее в первый же номер еженедельника «Postimees на русском языке» пробралась ЛОЩАДЬ и осталось там навсегда: написано-то пером, не вырубишь! А на портале Rus.Postimees есть традиция: в конце каждого года мы сдаемся на милость читателей, публикуя самые смешные опечатки с собственными веселыми комментариями. Хорошо, что нижеприведенные ошибки были исправлены до публикации. Портал, к счастью – не бумага!
Одного известного юриста репортер назвал едко и метко – «адковат NN». Полное имя исчадия известно, но во избежание неприятных последствий редакция его не публикует. Или вот в рубрике «Ваш дом» сообщалось, что «квартира отапливается гадом». Как это актуально в связи с его, гадского газа, подорожанием! Рынок аренды редактор тоже оценивает с присущей ему прямотой: «Снимает жулье».
И уж совсем не поддаются публикации приключения редактора, решившего искоренить в пресс-релизе букву «ё» и наткнувшегося на слово «небоскрёб». Признаемся честно, цензурно получилось с четвертой попытки.
Но портальные опечатки – ягодки. В редакции до сих пор новичкам рассказывают легенду о том, как однажды в еженедельнике «День за Днем», который входил в концерн Postimees, депутатов назвали депатутами, и никто – ни автор, ни редакторы, ни корректор этого не заметили, причем все клялись, что слово было написан верно, а в какой момент прокралась досадная опечатка – неизвестно.