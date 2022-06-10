165 лет — не предел: Postimees отпраздновал день рождения

Да, такой возраст печатного издания – это большая редкость, тем более для нашей маленькой страны, на долю которой пришлось множество политических и экономических потрясений. Конечно, The Guardian старше Postimees на 36 лет, а The Times – на все 62, но они-то издавались и продолжают издаваться в стабильной Великобритании… А Postimees, родившись в царское время, пережил советскую оккупацию, превратившись на время в городскую тартускую газету и сменив название на Edasi, но сохранил свой традиционный национальный дух.

Тем не менее крохотный листок, выходивший в позапрошлом веке в Пярну раз в неделю, превратился в огромный концерн, включающий в себя не только «главную» ежедневную газету, но и уездные издания, а также многочисленные тематические приложения, с десяток интернет-порталов, радиостанции, телеканалы, книжное издательство…

С 2005 по 2016 годы Postimees выходил и на русском языке, но, к сожалению, так и не стал любимой газетой русскочитающих жителей Эстонии. Проблема, как стало понятно со временем, заключалась в том, что «Postimees на русском языке» сразу старались сделать точной копией «отца-родоначальника» – жизнестойкого стабильного эстонского Postimees, а русскоязычные читатели нового издания к этому не были готовы. Но в любом случае, будем объективными, этот факт стал достоянием истории.