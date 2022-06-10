В преддверии летнего сезона гриля в первую очередь за покупками стоит отправиться в Lidl, поскольку сравнение цен, проведенное Postimees, показало, что самая дешевая продуктовая корзина доступна именно в магазинах этой торговой сети. Занявшие вторую и третью строчки рейтинга – Prisma и Grossi – оказались лишь на пару евро дороже, зато в Selver, где самая дорогая продуктовая корзина, вам бы пришлось потратить более чем на девять евро больше. В прошлом месяце самая выгодная продуктовая корзина была в Prisma, пишет Tarbija.
СРАВНЕНИЕ ЦЕН ⟩ Узнайте, где самая дешевая продуктовая корзина
Методология оценки стоимости корзины несколько изменилась, поэтому мы не сравниваем цены с предыдущими месяцами. Если раньше учитывалась цена за единицу некоторых товаров без учета цены за килограмм, то теперь она основывается на цене за килограмм товара. В условиях стремительного роста цен производители склонны уменьшать количество товара упаковках, поэтому целесообразнее сравнивать цену за килограмм, а не цену за пачку. За время наблюдения за ценами изначально 500-граммовая пачка макарон превратилась в 400-граммовую, а вес пачки масла все чаще составляет менее 200 граммов.
В целом, в зависимости от упаковки стоимость одного и того же товара может отличаться почти в два раза. Так, в E-Selver 200-граммовая пачка традиционного сыра стоит 2,99, а 350-граммовая - 2.49. То есть в первом случае килограмм стоит 14.95, а во втором 7.11 евро. В сравнительную таблицу вносится товар с самой низкой ценой за килограмм вне зависимости от веса упаковки.
На этот раз занять первое место Lidl помогли льготное предложение на куриное филе, недорогое масло, сыр и мясной фарш. В целом у Lidl были самые выгодные цены в категории мяса, яиц и масел, а также в категориях молочных продуктов, круп, хлебобулочных изделий и кофе.
Хотя самой дорогой в этот раз оказалась продуктовая корзина Selver, зато у этой торговой сети были самые выгодные цены на целых пять видов овощей, и благодаря чему овощная корзина в Selver оказалась самой выгодной.
Цены на яйца выросли во всех магазинах. Если месяц назад в продуктовых магазинах Grossi, Maxima и Lidl можно было купить упаковку яиц менее чем за евро, то в этом месяце за них придется заплатить на 30 центов больше.