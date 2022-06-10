В Таллинне начался прием ходатайств о субсидии на аренду жилья для военных беженцев из Украины

На основании Закона о предоставлении иностранцам международной защиты, однократно будет компенсироваться стоимость заключения договора аренды в размере, не превышающем шестикратный прожиточный минимум на одну семью. Прожиточный минимум составляет 200 евро, это означает, что максимальная величина субсидии на аренду жилья может составлять до 1200 евро. Точный объем возмещения зависит от величины затрат.

В Таллинне представить ходатайство о получении субсидии на аренду жилья можно через электронную среду taotlen.tallinn.ee. Заявление можно подать и в Таллиннском центре беженцев (Нийне, 2).

К заявлению следует приложить копию договора аренды жилья, копию о решении о предоставлении статуса временной защиты и документ, подтверждающий оплату.

По будням проконсультироваться на темы, связанные с субсидией, можно по номеру телефона 600 0677, звонки принимают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

В понедельник, 13 июня, в 20 часов в сети Facebook состоится прямая трансляция в группе «Ukraina sõbrad Eestis / Друзья Украины в Эстонии», в ходе которой ответят на вопросы, связанные с получением субсидии и покажут, как подать заявление. Страница мероприятия ЗДЕСЬ.