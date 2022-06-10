Луман: если осенью не будет газа, картина будет настолько ужасной, что никто не захочет ее видеть

Луман заявил, что у него нет уверенности в том, что у Эстонии есть возможность получить на осень сжиженный природный газ . И правительство должно этим вопросом заниматься.

Многие предприятия пищевой промышленности зависят от природного газа. Если не будет возможности его производить, на полках магазинов не будет товаров. «Это серьезная проблема. Мне кажется, что государственные чиновники не относятся к этому вопросу так серьезно, как это есть на самом деле», — сказал Луман, добавив, что бессмысленно спорить о том, требует ли Alexela слишком много газа или слишком мало. «Сначала следует просто прийти к соглашению, а затем доказать, что иметь просто какое-то желание является несправедливым», — сказал Луман.

По его словам, по ту сторону стола сидят и здравомыслящие люди. «Вы можете словить крупную рыбу, но если смогут доказать, что вы обязаны смириться с более мелкой и более разумной рыбой, то я убежден, что смирятся и с более разумной рыбой», — сказал Луман.

По словам Лумана, чиновники должны прояснить картину и принять решение. «Независимо от того, обоснованны ли ваши пожелания или нет. Если мы с этим не согласны, то каковы альтернативы? Если альтернатив нет, то ерунда, которая из этого может получиться, будет настолько ужасной, что никто не хочет ее видеть. Но я не уверен, что все это сейчас понимают», — сказал Луман.