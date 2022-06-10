Луман: если осенью не будет газа, сложится ужасающая ситуация

Луман заявил, что он не уверен, что у Эстонии есть возможность получить на осень сжиженный природный газ. И правительство должно этим вопросом заниматься.

Многие предприятия пищевой промышленности зависят от природного газа. Если не будет возможности его производить, на полках магазинов не будет товаров. «Это серьезная проблема. Мне кажется, что государственные чиновники не относятся к этому вопросу настолько серьезно, насколько он этого заслуживает», — сказал Луман, добавив, что бессмысленно спорить о том, требует ли Alexela слишком много газа или слишком мало. «Сначала следует просто прийти к соглашению, а затем доказать, являются ли какие-то ожидания несправедливыми», — сказал Луман.

По его словам, по ту сторону стола сидят и здравомыслящие люди. «Вы можете поймать крупную рыбу, но если вам смогут доказать, что вы должны смириться с более мелкой и более разумной рыбой, то я убежден, что смирятся и с ней», — сказал Луман.

По словам Лумана, чиновники должны прояснить картину и принять решение. «Независимо от того, обоснованны ли чьи-то пожелания. Если мы с ними не согласны, то каковы альтернативы? Если альтернатив нет, то сложится такая ужасная картина, какую никто не хотел бы увидеть. Но я не уверен, что все это сейчас понимают», — сказал Луман.