Игорь Калакаускас ⟩ Лишение граждан РФ права голоса не поможет одолеть Соловьева в битве за умы

В авангарде сомневающихся, – да что там, возмущающихся! – как и ожидалось, «консерваторы» и «отечественники». Дрогнули руки и у отдельных реформистов.

В святом негодовании означенных деятелей, разумеется, есть зерно рациональности, ибо вялая реакция проживающих в Эстонии российских граждан на «специальную военную операцию» Путина в Украине дает достаточно оснований сомневаться в лояльности этой категории постоянных жителей республики. Однако, не досчитавшись на избирательных участках нескольких тысяч «неправильных» жителей, готовы ли мы сузить ряды лояльных?

Боязнь сказать правду

Да, лично я считаю, что русскоязычные жители нашего государства могли бы более четко обозначить свою позицию в вопросе российско-украинской войны. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Во-первых, многие из российских граждан весьма тесно связаны с Россией родственными узами. И они хорошо знают глубокие традиции российского государства мстить за отступление от генеральной линии и отлично понимают, чем могут аукнуться на исторической родине их откровения в свободной Эстонии. Поэтому я не торопился бы выбивать из них признания: нам это точно никаких гарантий не даст.

Если оставить за скобками выяснение обстоятельств, как граждане РФ и фактически приписанные к ним «неграждане» получили виды на жительство, то придется признать, что никогда особо эстонские политики и государственные мужи большие надежды с этой категорией жителей не связывали.