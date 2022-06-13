Право голоса на местных выборах для всех постоянных жителей Эстонии подвергается сейчас сомнению, тем временем государство не спешит исправлять собственные ошибки, которые привели к усилению влияния прокремлевских СМИ, пишет педагог и публицист Игорь Калакаускас.
Игорь Калакаускас ⟩ Лишение граждан РФ права голоса не поможет одолеть Соловьева в битве за умы
В авангарде сомневающихся, – да что там, возмущающихся! – как и ожидалось, «консерваторы» и «отечественники». Дрогнули руки и у отдельных реформистов.
В святом негодовании означенных деятелей, разумеется, есть зерно рациональности, ибо вялая реакция проживающих в Эстонии российских граждан на «специальную военную операцию» Путина в Украине дает достаточно оснований сомневаться в лояльности этой категории постоянных жителей республики. Однако, не досчитавшись на избирательных участках нескольких тысяч «неправильных» жителей, готовы ли мы сузить ряды лояльных?
Боязнь сказать правду
Да, лично я считаю, что русскоязычные жители нашего государства могли бы более четко обозначить свою позицию в вопросе российско-украинской войны. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Во-первых, многие из российских граждан весьма тесно связаны с Россией родственными узами. И они хорошо знают глубокие традиции российского государства мстить за отступление от генеральной линии и отлично понимают, чем могут аукнуться на исторической родине их откровения в свободной Эстонии. Поэтому я не торопился бы выбивать из них признания: нам это точно никаких гарантий не даст.
Если оставить за скобками выяснение обстоятельств, как граждане РФ и фактически приписанные к ним «неграждане» получили виды на жительство, то придется признать, что никогда особо эстонские политики и государственные мужи большие надежды с этой категорией жителей не связывали.
Если и были какие-то призванные заманить в ряды граждан колеблющихся русских активные рекламные кампании (имею в виду, прежде всего, акцию «Язык прокормит!» и подобные ей), то делалось это больше для галочки или для отчетности перед европейскими структурами, которые всячески указывали Эстонии на недоработку с правами меньшинств. Поскольку в самой Эстонии так не считали, то и реагировали формально – ровно в том объеме, который не позволил нас обвинить в игнорировании директив Брюсселя и Страсбурга.
Что показывает язык
Все это время русскими жителями Эстонии на уровне государства никто не занимался, по всей видимости, из соображения экономии. Из всех средств, которые использовались, наиболее эффективным кому-то показалось сворачивание сферы использования русского языка («никуда не денутся – выучат эстонский!»). В русских школах стала активно распространяться методика языкового погружения – самое «универсальное» лекарство для расширения рядов лояльных граждан. Так, по крайней мере, казалось очень многим.
Если окинуть взором проделанный свободной Эстонией тридцатилетний путь, то следует признать, что количество русских, овладевших эстонским языком на уровне бытового общения, заметно выросло. Однако и среди тех, кто громил в апреле 2007 года магазины в центре Таллинна, было немало таких, кто весьма сносно изъяснялся с полицейскими на государственном языке. Значит, дело не только в знании языка?
Инфополе отдали Соловьеву и Скабеевой
Первое, что в начале 90-х гг. сделала обретшая независимость Эстония, это резко сократила теле- и радиовещание на русском языке, добровольно передав всю аудиторию российским каналам. «Тарелки» появились практически на каждом многоквартирном доме, в течение нескольких лет были проложены километры телевизионных кабелей, с помощью которых количество российского телевизионного контента было многократно увеличено. Во времена Ельцина, когда свобода СМИ просто зашкаливала, это не было очевидной проблемой.
Первым явным звоночком, что что-то пошло не так, стали «бронзовые события» - это уже был разгар путинского укрепления вертикали. В подконтрольных Кремлю российских СМИ диагноз Эстонии поставили однозначный – «неонацизм». И с этим диагнозом согласилась немалая часть русских жителей нашей страны. Впопыхах расширенная сетка телевещания на русском языке на ситуацию практически не повлияла, поскольку откусить себе заметную часть подключенной к Останкино аудитории каналу ETV2 не удалось.
После «крымнаша», когда внешнеполитические планы Путина стали обретать весьма четкие контуры, эстонское государство раскошелилось на ETV+ - полностью русскоязычный канал, но не решилось заблокировать хотя бы информационно-политический блок РТР, Первого канала, НТВ. В итоге умами местных русских овладели Соловьев, Скабеева, Норкин, Шейнин. После их блестящего пропагандистского напора местным журналистам, среди которых есть весьма талантливые, можно было расслабиться: Путин нас переиграл практически вчистую.
Где диалог?
Третий звонок прозвенел 24 февраля этого года – и телеканалы РФ были заблокированы. Но те, кто уже сидел на останкинской игле, слезть с нее не смогли и воспользовались интернет-решениями, суть которых всем хорошо известна. Я не знаю, кто конкретно выиграл в этот раз, но точно не Эстонская Республика.
Вместо того, чтобы признать свою ошибку в работе с русскоязычными жителями страны и попытаться наладить сильную обратную связь с этой частью общества, эстонские политики ищут более легкие и эффективные, как им кажется, пути: окончательное свертывание русскоязычного образования и лишение российских граждан избирательных прав на муниципальных выборах. Не совсем понятно, как это можно установить законом, но, судя по всему, есть готовность принести в жертву и всех остальных – под раздачу: граждан Беларуси, Украины, Финляндии, Латвии, Литвы.
Затея вряд ли будет реализована, но сигнал обозначенной выше целевой группе отправлен однозначный. И сильно сомневаюсь, что представители данной группы начнут массово записываться на экзамен по гражданству. А вот куда они запишутся в итоге, это вопрос открытый.