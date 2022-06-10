В МИД Китая раскритиковали доклад ВОЗ о происхождении COVID-19

"Теория утечки из лаборатории - это абсолютная ложь, сфабрикованная по политическим причинам настроенными против Китая силами, что никак не связано с наукой. Мы всегда поддерживали и участвовали в научно обоснованном глобальном отслеживании вирусов, но мы решительно против любых форм политической манипуляции", - заявил представитель МИД Чжао Лицзянь во время брифинга для журналистов.

Он снова призвал исследовать американские лаборатории в Форт-Детрик и университете Северной Каролины, где, по предположениям Китая, США разрабатывали коронавирус как биологическое оружие.

В четверг группа экспертов ВОЗ опубликовала доклад, в котором говорилось, что у них все еще нет "ключевых данных", которые позволили бы объяснить происхождение коронавируса. Эксперты отметили, что, поскольку аварии в лабораториях в прошлом вызывали вспышки заболеваний, эту теорию нельзя сбрасывать со счетов, а потому они рекомендуют провести более глубокое расследование, чтобы выяснить, мог ли вирус появиться в результате такой аварии.

В прошлом году в министерстве здравоохранения США заявляли о крайне малой возможности распространения COVID-19 среди людей из-за утечки из лаборатории.

Большинство ученых изначально полагали, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Чтобы определить источник происхождения коронавируса, ВОЗ инициировала специальное расследование. С этой целью, в начале февраля 2021 года группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии и по итогам визита сделала вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". С результатами этого расследования не были согласны многие западные страны.