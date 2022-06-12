«К такому нельзя подготовиться»: жительница Эстонии об обнаруженной во время скрининга опухоли

Диагностические цифры

Ирина: к такому нельзя подготовиться

В течение нескольких лет Ирина регулярно проходила скрининговые обследования. Результаты всегда были хорошими. В возрасте 58 лет после очередного обследования Ирина узнала, что есть подозрения на опухоль. После подтверждения диагноза пациентку направили к маммологу – специалисту по патологиям молочных желез.

«Поскольку опухоль необязательно злокачественная, нужно еще произвести биопсию – взятие образцов ткани на гистологическое исследование. Примерно в течение недели был поставлен диагноз, а уже через две недели мне сделали операцию», – вспоминает Ирина. Помимо операции она прошла также химиотерапию, облучение и биотерапию. На вопрос, как она встретила диагноз, Ирина отвечает, что особого шока не испытала. Обследования она проходила регулярно и понимала, что болезнь не может быть запущенной. Больше всего ей не хотелось, чтобы переживал муж, у которого слабое сердце.

«К такому никогда нельзя быть готовой. Ожидаешь, что все будет нормально. Ты ведешь здоровый образ жизни, следуешь советам…» – рассуждает Ирина. Сейчас у Ирины ремиссия, и она чувствует себя прекрасно. Регулярные проверки здоровья теперь проводятся каждые полгода. Буквально на днях она сдала очередные анализы и надеется, что их результаты опять будут хорошими.

Скрининг рака

Кому желательно пройти плановое обследование?

• В Эстонии скрининговое обследование на рак шейки матки проводится женщинам в возрасте от 30 до 65 лет через каждые пять лет. В 2022 году приглашаются женщины родившиеся в 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 и 1972 годах.

• На обследование по выявлению рака груди ожидают женщин в возрасте от 50 до 59 лет через каждые два года. В 2022 году приглашаются женщины родившиеся в 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992 годах.

• На скрининг рака толстого кишечника каждые два года приглашаются как мужчины, так и женщины от 60 до 69 лет. В 2022 году приглашаются родившиеся в 1954, 1956, 1967, 1958, 1960, 1962 годах.