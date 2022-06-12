Важнейшей составляющей профилактической медицины в Эстонии являются скрининговые обследования для выявления рака на ранних стадиях. Сейчас в Эстонии за счет государства предлагается три вида таких обследований: на выявление рака шейки матки, рака груди и рака толстого кишечника. В последние два года также ведутся подготовительные работы и дополнительные исследования, чтобы ввести и четвертый вид скрининга – на раннее выявление рака легких.
«К такому нельзя подготовиться»: жительница Эстонии об обнаруженной во время скрининга опухоли
Несомненно, страшно узнать такой диагноз. Но лучше узнать раньше, чем когда уже будет поздно. При наличии подозрений, выявленных в ходе первичного визита, пациента приглашают на повторные и дополнительные обследования. Здесь стоит отметить, что очередное приглашение еще не означает, что у человека диагностирован рак – в большинстве случаев повторные результаты оказываются негативными. В случае подтверждения диагноза пациентом продолжит заниматься соответствующий врач-специалист, который назначит необходимое лечение.
Жителей Эстонии давно и регулярно приглашают пройти обследования, но интерес к ним по-прежнему не так уж высок. В 2021 году из числа всех приглашенных на скрининг приняли участие: в обследование на рак груди – 60% приглашенных, в обследовании на рак шейки матки – 44% приглашенных и в обследовании на рак толстого кишечника – 49% приглашенных.
В нашем обществе еще не все понимают, почему следует проходить обследование, если у человека нет никаких симптомов или жалоб. Но медики не устают повторять, что зарождающаяся опухоль во многих случаях может не давать о себе знать довольно долгое время, иногда годами. Немаловажным фактором является и страх перед самой процедурой и перед ожиданием возможного диагноза.
По данным проведенных в Эстонии исследований выяснилось, что у людей, не участвовавших в скрининговых обследованиях, рак выявляется в более поздних стадиях, а это значит, что и лечению он поддается тяжелее. Спустя пять лет после постановки диагноза в живых остаются лишь 65 процентов не посещавших скрининговые обследования пациентов. Для сравнения, при обнаруженном в ходе скрининга раке этот показатель составляет 95 процентов.
Диагностические цифры
|В 2021 году в Эстонии было диагностировано
|Всего случаев
|из них путем скринингового обследования
|рак шейки матки
|172
|8%
|рак груди
|925
|3%
|рак толстого кишечника
|949
|8%
Источник Больничная касса
Ирина: к такому нельзя подготовиться
В течение нескольких лет Ирина регулярно проходила скрининговые обследования. Результаты всегда были хорошими. В возрасте 58 лет после очередного обследования Ирина узнала, что есть подозрения на опухоль. После подтверждения диагноза пациентку направили к маммологу – специалисту по патологиям молочных желез.
«Поскольку опухоль необязательно злокачественная, нужно еще произвести биопсию – взятие образцов ткани на гистологическое исследование. Примерно в течение недели был поставлен диагноз, а уже через две недели мне сделали операцию», – вспоминает Ирина. Помимо операции она прошла также химиотерапию, облучение и биотерапию. На вопрос, как она встретила диагноз, Ирина отвечает, что особого шока не испытала. Обследования она проходила регулярно и понимала, что болезнь не может быть запущенной. Больше всего ей не хотелось, чтобы переживал муж, у которого слабое сердце.
«К такому никогда нельзя быть готовой. Ожидаешь, что все будет нормально. Ты ведешь здоровый образ жизни, следуешь советам…» – рассуждает Ирина. Сейчас у Ирины ремиссия, и она чувствует себя прекрасно. Регулярные проверки здоровья теперь проводятся каждые полгода. Буквально на днях она сдала очередные анализы и надеется, что их результаты опять будут хорошими.
Скрининг рака
Кому желательно пройти плановое обследование?
• В Эстонии скрининговое обследование на рак шейки матки проводится женщинам в возрасте от 30 до 65 лет через каждые пять лет. В 2022 году приглашаются женщины родившиеся в 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 и 1972 годах.
• На обследование по выявлению рака груди ожидают женщин в возрасте от 50 до 59 лет через каждые два года. В 2022 году приглашаются женщины родившиеся в 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992 годах.
• На скрининг рака толстого кишечника каждые два года приглашаются как мужчины, так и женщины от 60 до 69 лет. В 2022 году приглашаются родившиеся в 1954, 1956, 1967, 1958, 1960, 1962 годах.
Надежда: заметила случайно раньше срока
Регулярные скрининговые обследования Надежда не посещала. Когда она обнаружила подозрительное уплотнение на груди, ей было всего 49 лет. Сейчас скрининговые обследования на выявление рака груди предлагаются женщинам в возрасте от 50 лет. Ей пришлось пройти такой же путь, как и другим женщинам с таким же диагнозом: от маммографии до операции и лучевой терапии.
«Страх, который я испытала, когда узнала диагноз, не сравнить ни с чем. Было очень тяжело. Главным вопросом было: а что дальше?», – вспоминает Надежда. К счастью, она вовремя обратилась к врачам и на момент обнаружения опухоль была лишь на 1–2 стадии. Надежду очень быстро прооперировали, назначили лучевую терапию и теперь она регулярно наблюдается у онколога.
«Я призываю всех женщин использовать эту возможность. Так вы можете спасти себе жизнь или по крайней мере сохранить ее качество, ведь чем раньше обнаружить и начать лечить опухоль, тем более легкими будут последствия этого лечения», – заключает Надежда.
Галина: не бойтесь узнать свой диагноз
Более десяти лет назад подруга Галины сдавала расширенный анализ крови, и поскольку его результаты были в порядке, она была уверена, что никаких онкологических проблем у нее быть не должно. Однако сделанная позже маммография и дополнительные обследования выявили у женщины рак груди третьей стадии.
Ошарашенная этой историей Галина отправилась проверить и свое здоровье. Сначала была сделана маммография, затем ультразвук и биопсия. Несмотря на то, что она регулярно проходила скрининговые обследования, на этот раз и ей поставили диагноз «рак», и тоже третьей стадии. Получается, что с момента последней проверки груди болезнь успела довольно быстро развиться. Новость о том, что у нее онкология, 57-летняя Галина приняла очень тяжело. Лечение начали быстро – в Северо-Эстонской региональной больнице Галине удалили лишь небольшую часть груди, затем была продолжительная лучевая терапия. Чтобы снизить возможные риски распространения рака, ей также удалили лимфатический узел в подмышечной области. Сейчас, как и все женщины, перенесшие рак груди, Галина проходит регулярные обследования каждые полгода. Пока что ей необходимо принимать гормональные препараты, но в целом ее здоровье в порядке.
Галина обращается ко всем женщинам: «Непременно используйте возможность пройти скрининговое обследование несмотря на страх перед диагнозом. Не бойтесь. Это единственный способ начать борьбу с болезнью, когда время еще не упущено.