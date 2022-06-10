ФОТО ⟩ Пожар на Мадара: сгоревшая крафтовая пивоварня может больше не встать на ноги

Пожар, произошедший позавчера на улице Мадара в Таллинне, полностью уничтожил три автомобиля. Еще сильнее пострадала расположенная там же малая крафтовая пивоварня nanoPruul: в результате несчастного случая уничтожен почти весь склад и находившаяся там готовая продукция. Также было сильно повреждено пивоваренное оборудование, пишет Postimees.