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ФОТО ⟩ Пожар на Мадара: сгоревшая крафтовая пивоварня может больше не встать на ноги

Маргус Мартин
, Postimees
Пожар на Мадара: сгоревшая крафтовая пивоварня может больше не встать на ноги
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Пожар на Мадара
Пожар на Мадара Фото: Erakogu

Пожар, произошедший позавчера на улице Мадара в Таллинне, полностью уничтожил три автомобиля. Еще сильнее пострадала расположенная там же малая крафтовая пивоварня nanoPruul: в результате несчастного случая уничтожен почти весь склад и находившаяся там готовая продукция. Также было сильно повреждено пивоваренное оборудование, пишет Postimees.

По данным Спасательного департамента, к моменту прибытия пожарных фургон, ставший источником пожара, горел открытым пламенем, также загорелись еще несколько автомобилей. Спасатели за пару часов остановили распространения огня, окончательно потушив пламя около 7 часов вечера. Причина пожара еще устанавливается.

Алар Михайлов, глава компании nanoPruul, которая десять лет назад начинала как домашняя пивоварня и быстро завоевала симпатии любителей пива, признался, что несчастье случилось с ними в очень неподходящее время.

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