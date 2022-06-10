Пожар, произошедший позавчера на улице Мадара в Таллинне, полностью уничтожил три автомобиля. Еще сильнее пострадала расположенная там же малая крафтовая пивоварня nanoPruul: в результате несчастного случая уничтожен почти весь склад и находившаяся там готовая продукция. Также было сильно повреждено пивоваренное оборудование, пишет Postimees.
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ФОТО ⟩ Пожар на Мадара: сгоревшая крафтовая пивоварня может больше не встать на ноги
Пожар на Мадара: сгоревшая крафтовая пивоварня может больше не встать на ноги
По данным Спасательного департамента, к моменту прибытия пожарных фургон, ставший источником пожара, горел открытым пламенем, также загорелись еще несколько автомобилей. Спасатели за пару часов остановили распространения огня, окончательно потушив пламя около 7 часов вечера. Причина пожара еще устанавливается.