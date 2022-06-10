Разведка Эстонии: РФ продолжает устанавливать военно-гражданскую администрацию на оккупированных территориях

Харьковское направление (Восток)

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают укрепление собственных позиций севернее Харькова. Одновременно с этим они обстреливают украинские подразделения. Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает о возведении россиянами инженерных сооружений и минировании Харьковской области.

Значимых территориальных приобретений в течение последних суток не имела ни одна из сторон. Российские войска продолжили попытки наступления на Славянск с юго-восточного фаса Изюмского плацдарма. Им сопутствовал некоторый успех. Утверждается, что в Святогорске ВСУ оказали сопротивление – это подтверждает, что ВС РФ не добились полного контроля над городом.

Рубеж Донецк – Луганск

В течение последних суток ВС РФ продолжили обстреливать и штурмовать Северодонецк. Судя по всему, российские войска контролируют жилые районы, а бои идут в промышленной зоне завода «Азот». Таким образом, большая часть города контролируется россиянами.

Артиллерийские налеты и удары с воздуха наносились как по Северодонецку, так и его окрестностям. ВС РФ провели повторный и неудачный штурм Тошковки.

Также российские войска наступали на Бахмут и обстреливали позиции украинцев с севера, северо-запада и запада. ВСУ сообщили об ограниченном успехе противника в районе Камышевахи и деревни Роты. По словам Генштаба ВСУ, попытки россиян завладеть Николаевкой и Нагорным провалились.

Южное направление

В течение последних суток ВС РФ укрепляли свои позиции. Одновременно с этим они обстреливали позиции украинских подразделений.