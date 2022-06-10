Разведывательный центр Сил обороны Эстонии подготовил оперативную сводку о боевых действиях в Украине. Последние сведения по состоянию на 10 июня.
Разведка Эстонии: РФ продолжает устанавливать военно-гражданскую администрацию на оккупированных территориях
Общая информация
Российская Федерация (РФ) продолжает устанавливать военно-гражданскую администрацию на оккупированных территориях. Насколько известно, для этого на Украину командируются надежные чиновники из российских регионов. По крайней мере частично человеческие и материальные ресурсы должны быть покрыты за счет субъектов федерации.
Предполагается, что в администрации президента РФ делами оккупированных территорий заведует Сергей Кириенко. Якобы он считает, что украинские коллаборционисты ненадежны, поэтому ключевые должности должны занимать люди, назначенные из Москвы. В свою очередь это может привести к большим перестановкам во власти нынешних так называемых народных республик Донецка и Луганска.
Следственный комитет РФ (СК РФ) сформировал рабочую группу для «расследования преступлений украинских формирований против гражданского населения и российских военных на территории ЛНР, ДНР и Украины». Во время визита в Мариуполь руководитель СК РФ Александр Бастрыкин в том числе сообщил о допросах пленных защитников «Азовстали».
До этого на эти темы выступали скорее представители различных служб «народных республик». Скорее всего, данные действия в том числе нацелены на достижение лучших переговорных позиций в процесса обмена пленными. Нельзя исключать, что одновременно с этим данные «следственные процедуры» направлены на перекладывание ответственности и демонстративное обвинение военнослужащих Украины в военных преступлениях.
Серия пожаров на объектах оборонной промышленности РФ получила продолжение. На этот раз загорелся подмосковный завод оптики. Возможно, что данные возгорания связаны с попытками сокрытия различных служебных превышений.
Харьковское направление (Восток)
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают укрепление собственных позиций севернее Харькова. Одновременно с этим они обстреливают украинские подразделения. Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает о возведении россиянами инженерных сооружений и минировании Харьковской области.
Значимых территориальных приобретений в течение последних суток не имела ни одна из сторон. Российские войска продолжили попытки наступления на Славянск с юго-восточного фаса Изюмского плацдарма. Им сопутствовал некоторый успех. Утверждается, что в Святогорске ВСУ оказали сопротивление – это подтверждает, что ВС РФ не добились полного контроля над городом.
Рубеж Донецк – Луганск
В течение последних суток ВС РФ продолжили обстреливать и штурмовать Северодонецк. Судя по всему, российские войска контролируют жилые районы, а бои идут в промышленной зоне завода «Азот». Таким образом, большая часть города контролируется россиянами.
Артиллерийские налеты и удары с воздуха наносились как по Северодонецку, так и его окрестностям. ВС РФ провели повторный и неудачный штурм Тошковки.
Также российские войска наступали на Бахмут и обстреливали позиции украинцев с севера, северо-запада и запада. ВСУ сообщили об ограниченном успехе противника в районе Камышевахи и деревни Роты. По словам Генштаба ВСУ, попытки россиян завладеть Николаевкой и Нагорным провалились.
Южное направление
В течение последних суток ВС РФ укрепляли свои позиции. Одновременно с этим они обстреливали позиции украинских подразделений.
Администрация Запорожья сообщила, что в течение последнего месяца в Запорожскую область было переброшено 80 танков. Утверждается, что части Росгвардии заменили подразделениями из ДНР. Предположительно данная перегруппировка нацелена на поддержку операции на линии Ореховка – Гуляйполе. В последние недели на данном направлении предпринимались небольшие атаки с целью продвижения в сторону границы Запорожской и Донецкой областей.