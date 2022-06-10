Фото и видео ⟩ T1 изменится внутри и снаружи: инвестиция составит 16 миллионов евро

«Т1 – самый современный торгово-развлекательный центр Таллинна, но он нуждается в дополнениях и четкой концепции, которые мы и предложим посетителям в будущем. Совместно с архитектурными бюро Novarc и KOKO, компанией Lott ja Pojad и другими партнерами мы разработали новую концепцию и архитектурные решения для центра Т1, которые теперь будем реализовывать. Строительные работы начнутся летом, а завершены обновления будут к концу 2023 года», — рассказал исполнительный директор центра T1 Тармо Хыбе.

Торговля в центре Т1 сконцентрируется на первых двух этажах, где основное внимание будет уделено высококачественной outlet­-торговле с уникальным ассортиментом. На третьем этаже сосредоточатся хобби, спорт и услуги для красоты и здоровья. Осенью на третьем этаже откроется фехтовальный клуб Николая Новоселова Le Glaive, ведутся переговоры еще с несколькими спортивными клубами.

Четвертый этаж посвящен развлечениям, которые уже сегодня работают очень хорошо – здесь расположились Super Skypark, Cinamon Cinema и популярные рестораны.

В атриуме Т1 появятся траволаторы, что облегчит для посетителей перемещение между первым и вторым этажами центра. Со стороны железной дороги здания появится дополнительный вход в Т1, строительство которого будет завершено в сентябре, а окончательный облик новый вход получит к декабрю. Т1 также реконструирует тоннель под железной дорогой на станции Юлемисте.