Расположенный в Таллинне торгово-развлекательный центр Т1 инвестирует в здание 16 миллионов евро. Строительные работы, призванные улучшить облик центра и доступ к нему, стартуют этим летом. Согласно новой концепции, центр объединит торговлю, услуги и возможности для отдыха. Совершенно новое наполнение получит третий этаж Т1.
Фото и видео ⟩ T1 изменится внутри и снаружи: инвестиция составит 16 миллионов евро
«Т1 – самый современный торгово-развлекательный центр Таллинна, но он нуждается в дополнениях и четкой концепции, которые мы и предложим посетителям в будущем. Совместно с архитектурными бюро Novarc и KOKO, компанией Lott ja Pojad и другими партнерами мы разработали новую концепцию и архитектурные решения для центра Т1, которые теперь будем реализовывать. Строительные работы начнутся летом, а завершены обновления будут к концу 2023 года», — рассказал исполнительный директор центра T1 Тармо Хыбе.
Торговля в центре Т1 сконцентрируется на первых двух этажах, где основное внимание будет уделено высококачественной outlet-торговле с уникальным ассортиментом. На третьем этаже сосредоточатся хобби, спорт и услуги для красоты и здоровья. Осенью на третьем этаже откроется фехтовальный клуб Николая Новоселова Le Glaive, ведутся переговоры еще с несколькими спортивными клубами.
Четвертый этаж посвящен развлечениям, которые уже сегодня работают очень хорошо – здесь расположились Super Skypark, Cinamon Cinema и популярные рестораны.
В атриуме Т1 появятся траволаторы, что облегчит для посетителей перемещение между первым и вторым этажами центра. Со стороны железной дороги здания появится дополнительный вход в Т1, строительство которого будет завершено в сентябре, а окончательный облик новый вход получит к декабрю. Т1 также реконструирует тоннель под железной дорогой на станции Юлемисте.
«Фасад у железной дороги и трамвайной остановки приобретет новый вид, а внутри центр станет светлее и – благодаря живым растениям – зеленее. Кроме того, через пять лет вокруг Т1 будет создано совершенно новое и современное городское пространство», — сказал партнер архитектурного бюро KOKO Андрус Кыресаар.
«Центр Т1 со своим возвышающимся над городом колесом обозрения является настоящей достопримечательностью Таллинна. Мы хотим придать прекрасно расположенному зданию новые возможности и новое, более удобное и функциональное архитектурное решение, а также привлечь в T1 новых партнеров и клиентов. Центр идеально расположен на пересечении множества дорог, а доступ к нему возможен с использованием самых разных видов транспорта. Т1 находится в самом динамично развивающемся и привлекательном на ближайшие 25 лет бизнес-пространстве Эстонии. Согласно видению, Т1 станет центром притяжения района к 2027 году, когда должен быть завершен терминал Linda трассы Rail Baltica», — добавил Хыбе.
Центр T1 был открыт в 2018 году, а с начала 2022 года собственником и оператором центра является инвестиционная компания Lintgen OÜ. Расположенный рядом со строящимся терминалом Linda трассы Rail Baltica центр обладает 56 000 м2 арендных площадей и в общей сложности 1 111 парковочными местами на подземной, открытой и многоэтажной парковках. Основными арендаторами здания являются Selver, Super Skypark и Cinamon.
T1 Vision from T1 Tallinn on Vimeo.