В Латвии тарифы на газ повысят на 65-90%

Официальное сообщение о повышении тарифов для населения было опубликовано в пятницу. Об этом пишет портал латвийского телерадиовещания LSM.

При потреблении до 250 кубометров природного газа в год тариф увеличится на 65,6% - с 1,10 евро до 1,83 евро за кубометр, при потреблении от 250 до 500 кубометров в год тариф вырастет на 75% - с 0,97 евро до 1,69 евро за кубометр. При потреблении более 500 кубометров в год тариф вырастет на 90% до 1,53 евро за кубометр.

В Latvijas gaze отметили, для домохозяйств, которые используют только газовые плиты, месячный счет увеличится менее чем на 5 евро. Однако при использовании газа для отопления, когда его расход составляет в среднем 180 кубометров в месяц, месячный счет вырастет со 148 евро до 278 евро.

"С учетом роста цен на природный газ на мировом рынке в настоящее время больше невозможно купить недорогой природный газ, а закупленный в прошлом сезоне дешевый газ использован, поэтому его приходится покупать по нынешней цене, и во втором полугодии тарифы рассчитаны уже в размере 107,34 евро за мегаватт-час", - заявили в компании.