В Эстонии говорили, что Каллас будет выполняет помимо своей работы также обязанности министра иностранных дел. По словам Евы-Марии Лийметс (ЦП), такая оценка ошибочна. «Многие темы переходят со стола министра иностранных дел на стол премьер-министра. Это просто должно быть так, потому что решения затрагивают страны более широко», — сказала Лийметс. По оценке Яака Ааба (КЭ), Лийметс, по сути, выполняла всю основную работу для Каллас, чтобы та могла блистать.

В беседе с Postimees члены Центристской партии заявили, что именно в вопросах безопасности Каллас, которая ранее сталкивалась с проблемами самоутверждения, обрела уверенность. «Она была бы хорошим министром иностранных дел, но как премьер-министр она допускает промахи», - сказал политик, сидевший за правительственным столом с Каллас.

Центристы не отрицают, что опыт Каллас в Европарламенте послужил хорошей основой для того, чтобы блистать на международной арене. «Он очень хорошо говорит по-английски, может четко формулировать свои сообщения. И как сосед России в Восточной Европе, обеспокоенный развитием событий, вызывала доверие», — считает и политолог Саартс.

Пожелавший сохранить анонимность реформист: с точки зрения рутины подачи информации есть стремление к возврату на прежние высоты

Кайя Каллас явно стала лучше всего за год. Нет правды в инсинуациях врагов, что только во внешних отношениях, они на самом деле лишь становятся проще при четких позициях Эстонии. Что еще более важно, также и в работе дома. Он стала более уверенной в себе, привлекательной и все более аргументированной в своих взглядах, что для меня наиболее важно в государственном управлении.

Подчеркиваю это, потому что у руководителей часто бывает склонность быть недоверчивыми и формировать «свою команду» внутри партии. Даже Андрус Ансип допустил в этом бессмысленные ошибки, не доверяя более опытным, но и он со временем стал лучше и действовать коллегиально, хотя публика этого не видела и постепенно уставала. Кая сделала еще более рискованные ставки, но рабочая атмосфера восстанавливается от этого и, по-моему, уже очень хороша.

Правда, что с точки зрения рутины подачи информации есть стремление к возврату на прежние высоты. Мы всегда были более информированными и убедительными, чем наши конкуренты, и я хотел бы вернуться в те дни, когда мы заставляли мир нервничать и ругать нас.

В этом смысле с Таави Рыйвасом было легче всего потому, что он рос вместе с партией, и с самого начала было легко понять друг друга, даже если мы расходились во мнениях. Премьер-министра Сийма охарактеризовать сложнее, с ним мы строили партию, он, пожалуй, был более обособленным от команды, но и авторитетным. Мы оставались успешными при всех стилях.