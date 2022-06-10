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Как Кая Каллас стала железной леди Европы?

Лоора-Элизабет Ломп Сандер Пунамяэ Микк Салу
Как Кая Каллас стала железной леди Европы?
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Не позволяет внутренней политике мешать себе — пока партии вели переговоры о формировании власти, Кайя Каллас встречалась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Не позволяет внутренней политике мешать себе — пока партии вели переговоры о формировании власти, Кайя Каллас встречалась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Фото: Jason Alden/Pool
  • Иногда Каллас оказывала давление на Центристскую партию, но наружу это не выносилось
  • По словам одного из членов Центристской партии, с ростом рейтинга менялся и стиль руководства Каллас
  • Каллас не нуждается в помощи советников по вопросам безопасности, за дверью очередь из журналистов

​Полгода назад политические обозреватели говорили о том, как слабые выступления премьер-министра Кайи Каллас (RE) понижают рейтинг всей партии. Сегодня в зарубежных СМИ ее называют «железной леди Европы», а некоторые считают, что и лидеры более крупных стран должны брать с нее пример. Помимо зарубежного успеха, количество желающих видеть ее премьер-министром сейчас достигло рекордного уровня. Как же так получилось?

Простой ответ – Россия напала на Украину, и на первый план вышли сильные стороны Кайи Каллас и Партии реформ. На самом деле нюансов гораздо больше. Postimees пообщался с более чем десятью людьми, которые вблизи увидели превращение Кайи Каллас в железную леди Европы. Как со сторонниками, так и с противниками. И оказывается, по словам некоторых очевидцев, что изменилась и сама Кая Каллас.

В ноябре 2021 года рейтинг Партии реформ был жалким, а причину снижения видели в публичных выступлениях председателя партии. В то время никто не мог предположить, что через полгода почти треть населения будет отдавать предпочтение Каллас как премьер-министру (опрос по заказу Eesti Päevaleht - С. П.). Или что Россия действительно нападает на Украину.

«В конце года общество испытывало трудности из-за длившегося более двух лет Covid. Царила фрустрация. Люди по всей Европе были недовольны. Это главные причины, которые не стоит недооценивать», — описало причины низкого рейтинга того периода одно из доверенных лиц Кайи Каллас, с которым пообщался Postimees. Кроме того, неожиданно наступивший энергетический кризис пошатнул доверие людей.

По мнению ведущих политиков Партии реформ, одними из причин увеличения поддержки являются два простых человеческих фактора. А именно, людям нужно время, чтобы привыкнуть к руководителю. «У каждого свои привычки, манеры, к которым люди должны привыкнуть. Люди также привыкли к обтекаемому стилю Ратаса. Теперь они привыкли к стилю Кайи Каллас», — сказал высокопоставленный политик Партии реформ, пожелавший остаться неизвестным. Да и сама Каллас за год развилась: лучше поняла, как работает государство, каковы возможности, и в чем плюсы и минусы министров.

Иногда Каллас оказывала давление на Центристскую партию, но наружу это не выносилось. «Например, Аннели Отт, она ведь не ушла в отставку по собственному желанию», — сообщили Postimees.

Однако рейтинг Партии реформ через год и два месяца после прихода к власти все еще оставался низким (21,6% с 11 января по 7 февраля - ИСО).

Как феникс в мировых СМИ

Большое возрождение из пепла началось незадолго до 24 февраля, когда Россия напала на Украину. По словам политолога Тыниса Саартса, одной из причин является тот факт, что со времен Бронзовой ночи Партия реформ создала себе имидж сильной партии, способной обеспечить безопасность Эстонии. «И это особенно верно в отношении российской угрозы», — сказал Саартс. По его словам, именно во время кризисов поддержка глав государств может достигать наибольших высот, но только в том случае, если лидеру это по силам. В последующие месяцы рейтинг и подскочил, а премьер-министр Каллас красовалась на обложках крупнейших мировых изданий. Новую железную леди Европы ставили в пример крупнейшим мировым лидерам.

Политик Партии реформ, пообщавшийся с Postimees, сказал, что Каллас настолько сильна в вопросах безопасности, что для нее не приходится прописывать подсказки. «У нее за дверью до сих пор стоит очередь из иностранных СМИ», — сказал он. За этим стоят, с одной стороны, собственные достоинства Каллас, но и усилия команды лоббистов. «Ни журналисты New York Times, ни CNN не знают лидеров Восточной Европы, но если вы попадетесь кому-то на глаза и хорошо выступите, это заметят и другие», — описали закулисье СМИ .

В Эстонии говорили, что Каллас будет выполняет помимо своей работы также обязанности министра иностранных дел. По словам Евы-Марии Лийметс (ЦП), такая оценка ошибочна. «Многие темы переходят со стола министра иностранных дел на стол премьер-министра. Это просто должно быть так, потому что решения затрагивают страны более широко», — сказала Лийметс. По оценке Яака Ааба (КЭ), Лийметс, по сути, выполняла всю основную работу для Каллас, чтобы та могла блистать.

В беседе с Postimees члены Центристской партии заявили, что именно в вопросах безопасности Каллас, которая ранее сталкивалась с проблемами самоутверждения, обрела уверенность. «Она была бы хорошим министром иностранных дел, но как премьер-министр она допускает промахи», - сказал политик, сидевший за правительственным столом с Каллас.

Центристы не отрицают, что опыт Каллас в Европарламенте послужил хорошей основой для того, чтобы блистать на международной арене. «Он очень хорошо говорит по-английски, может четко формулировать свои сообщения. И как сосед России в Восточной Европе, обеспокоенный развитием событий, вызывала доверие», — считает и политолог Саартс.

Пожелавший сохранить анонимность реформист: с точки зрения рутины подачи информации есть стремление к возврату на прежние высоты

Кайя Каллас явно стала лучше всего за год. Нет правды в инсинуациях врагов, что только во внешних отношениях, они на самом деле лишь становятся проще при четких позициях Эстонии. Что еще более важно, также и в работе дома. Он стала более уверенной в себе, привлекательной и все более аргументированной в своих взглядах, что для меня наиболее важно в государственном управлении.

Подчеркиваю это, потому что у руководителей часто бывает склонность быть недоверчивыми и формировать «свою команду» внутри партии. Даже Андрус Ансип допустил в этом бессмысленные ошибки, не доверяя более опытным, но и он со временем стал лучше и действовать коллегиально, хотя публика этого не видела и постепенно уставала. Кая сделала еще более рискованные ставки, но рабочая атмосфера восстанавливается от этого и, по-моему, уже очень хороша.

Правда, что с точки зрения рутины подачи информации есть стремление к возврату на прежние высоты. Мы всегда были более информированными и убедительными, чем наши конкуренты, и я хотел бы вернуться в те дни, когда мы заставляли мир нервничать и ругать нас.

В этом смысле с Таави Рыйвасом было легче всего потому, что он рос вместе с партией, и с самого начала было легко понять друг друга, даже если мы расходились во мнениях. Премьер-министра Сийма охарактеризовать сложнее, с ним мы строили партию, он, пожалуй, был более обособленным от команды, но и авторитетным. Мы оставались успешными при всех стилях.

Только своего рейтинга недостаточно

По мнению некоторых членов Центристской партии, стиль руководства Кайи Каллас постоянно менялся вместе с ростом рейтинга. Он якобы забывала учитывать тот факт, что Партия реформ не одинока в правительстве. «Она не смогла поддержать своего партнера. Следовало бы учитывать, что если рейтинг партнера по коалиции падает, вам стоит попытаться помочь ему решить возникшие проблемы, чтобы чувствовать себя лучше. Но она как будто еще и подталкивала в спину», — рассказали Postimees.

При этом ведущие политики Центристской партии, имевшей падающий рейтинг, тогда избрали тактику публичного давления на партнера со стороны своих председателя и фракции. «Тогда мы смогли о чем-то договориться в коалиционном совете», — откровенно заявил один из ведущих политиков партии, признав при этом, что она там и осталась.

Впрочем, представители партии реформ говорят, что изначально Каллас была даже слишком мягкой в обращении с Центристской партией, которая пришла к власти со скандалами и в плохом настроении: «Оглядываясь назад, можно сказать, что Кая Каллас должна была быть жестче и более решительной в отношении Центристской партии. Но в тот момент правда казалось логичным быть более деликатными к партнеру по коалиции, находящемуся в сложной ситуации».

Однако другой высокопоставленный политик Центристской партии сказал, что стиль руководства Каллас с самого начала был приблизительно одним и тем же. «Различные министры несут основную ответственность за сферу, которой они управляют, как за решение проблем, так и за претворение в жизнь согласованных в коалиции решений», — сказал он. При этом он отметил, что, по его мнению, занимая пост премьер-министра, Юри Ратас (ЦП) проводил больше совещаний в небольшой компании с министрами, чем Каллас.

По мнению партий-реформаторов, успех Каллас основан на ее собственном развитии, а также на изменениях в общественной жизни. «Плюсы и минусы Кайи такие же, как и в конце года. Сила, прямолинейность, убедительность», — перечислял один из опорных столпов группы поддержки Каллас.

Почему эти сильные стороны не проявились во время внутренних кризисов в государстве? «Премьер-министры имеют разные сильные стороны. Есть премьер-министры, которые сильнее во внешней политике и в представлении Эстонии, есть премьер-министры, которые лучше чувствуют внутреннюю политики», — сказал политолог Тынис Саартс.

Борис Джонсон наградил Каллас

По словам премьер-министра Кайи Каллас, в Лондоне она получила трогательное признание. Влиятельный британский аналитический центр Policy Exchange решил присудить ей премию Хьюго Гроция — по словам организаторов, за ее роль в защите международного правового порядка и сопротивлении российской агрессии.

Награду вручил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Премия носит имя Гуго Гроция, который был одним из пионеров международного права и с которым каждый студент юридического факультета знакомится на первом курсе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с Кайей Каллас в Лондоне.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с Кайей Каллас в Лондоне. Фото: Джейсон Олден / Pool

«Также как и я в свое время. В связи с этим я хочу передать привет преподавателю Раулю Наритсу и всем, кто когда-то бился над курсом «Энциклопедии права», — сообщила Каллас в своем канале в социальных сетях.

Кайе Каллас в качестве подарка за присуждение премии Гуго Гроция было вручено четвертое издание его трактата «О праве войны и мира» XVII века.

«Я сердечно благодарю аналитический центр Policy Exchange за это признание», — сказала Каллас.

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