Персона ⟩ Юри Ратас: гениальный комбинатор или завистливый мечтатель

Упущенное лидерство

По результатам выборов 2019 года стало ясно, что прежняя коалиция из-за нехватки мест в парламенте не сможет продолжить работу. Пока Партия реформ праздновала свою победу, а СМИ писали, что Эстония получит женщину премьер-министра, Ратас тихо выжидал. «Я обещаю, что буду работать над тем, чтобы Центристская партия попала в следующую коалицию», – сказал он тогда после оглашения результатов выборов в Рийгикогу. Сказано – сделано. Кая Каллас тогда не сумела ни с кем договориться, а Ратас ради сохранения своего поста решил пойти на сомнительную сделку, позвав к себе в коалицию наряду с «Отечеством» партию EKRE.

Кого только ни обидели министры от EKRE во время своего пребывания в правительстве! Это и премьер-министр Финляндии, и президент США и гомосексуалы как таковые, которым порекомендовали всем сообща уехать в Швецию! А за Ратасом все это время будто стоял фантомный Рамзан Кадыров, принуждавший его еженедельно извиняться – именно скандальный лидер Чечни известен тем, что всех, кто ему не понравился, «просят» извиниться его эффективные помощники. Видимо, для Ратаса даже это было приемлемой платой за кресло премьер-министра. Эпоха Ратаса закончилась в начале 2021 года, когда он сложил с себя полномочия в связи с обвинениями в коррупции вокруг строительства квартала Porto Franco. Была ли это истинная причина, или оказался исчерпан лимит на извинения, неизвестно. Также нельзя наверняка сказать, что его эпоха в роли премьер-министра закончилась навсегда.