Слухи о кончине правительственной коалиции упорно распространялись задолго до того, как Кая Каллас подала президенту прошение об увольнении министров-центристов. Локомотивом, уверенно толкавшим в пропасть коалицию, оказался лидер Центристской партии Юри Ратас, уже шесть лет являющийся ключевой фигурой эстонской политики.
Персона ⟩ Юри Ратас: гениальный комбинатор или завистливый мечтатель
Как стать звездой
Большую часть своей политической карьеры Ратас не был заметной фигурой, несмотря на пост мэра столицы. Что неудивительно, учитывая авторитарные традиции Центристской партии в эпоху Эдгара Сависаара. Удача улыбнулась Ратасу 5 ноября 2016 года, когда на XVI съезде Центристской партии он набрал 654 голоса и стал председателем. Четверть века со дня основания этот пост был закреплен за Эдгаром Сависааром, и Ратас оказался первым политиком, надолго сменившим у руля «железного» отца-основателя.
Ещё на самом съезде сразу же после своей победы Ратас заявил: «Председатель каждой политической партии должен быть готов в следующий момент стать премьер-министром Эстонской Республики, и я к этому готов». Тогда его слова казались нелепицей, потому что неплохие результаты на выборах особо не влияли на то, что центристов не было в правительстве с 2007 года. Но буквально через два дня в Рийгикогу был внесен вотум недоверия тогдашнему премьер-министру Таави Рыйвасу, вследствие чего 21 ноября 2016 года новым премьер-министром стал именно Ратас, возглавивший правительство центристов, соцдемов и IRL. Противники новой коалиции прозвали те события «левым переворотом», а сторонники объявили о конце эры господства Партии реформ.
Тогда ни коалиция, ни лично Ратас не столкнулись с какими-либо политическими потрясениями. Наверное, больше всего запомнились полюбившиеся народу ответы Ратаса на любые вопросы, которые можно тактично назвать обтекаемыми. Его способность долго отвечать на вопрос, не давая никакого ответа, не изменяет ему и по сей день. С годами он наловчился делать это виртуозно, причем настолько что многим ответ кажется четким, конкретным и конструктивным.
Упущенное лидерство
По результатам выборов 2019 года стало ясно, что прежняя коалиция из-за нехватки мест в парламенте не сможет продолжить работу. Пока Партия реформ праздновала свою победу, а СМИ писали, что Эстония получит женщину премьер-министра, Ратас тихо выжидал. «Я обещаю, что буду работать над тем, чтобы Центристская партия попала в следующую коалицию», – сказал он тогда после оглашения результатов выборов в Рийгикогу. Сказано – сделано. Кая Каллас тогда не сумела ни с кем договориться, а Ратас ради сохранения своего поста решил пойти на сомнительную сделку, позвав к себе в коалицию наряду с «Отечеством» партию EKRE.
Кого только ни обидели министры от EKRE во время своего пребывания в правительстве! Это и премьер-министр Финляндии, и президент США и гомосексуалы как таковые, которым порекомендовали всем сообща уехать в Швецию! А за Ратасом все это время будто стоял фантомный Рамзан Кадыров, принуждавший его еженедельно извиняться – именно скандальный лидер Чечни известен тем, что всех, кто ему не понравился, «просят» извиниться его эффективные помощники. Видимо, для Ратаса даже это было приемлемой платой за кресло премьер-министра. Эпоха Ратаса закончилась в начале 2021 года, когда он сложил с себя полномочия в связи с обвинениями в коррупции вокруг строительства квартала Porto Franco. Была ли это истинная причина, или оказался исчерпан лимит на извинения, неизвестно. Также нельзя наверняка сказать, что его эпоха в роли премьер-министра закончилась навсегда.
Начатое уголовное дело не помешало Партии реформ взять центристов к себе в коалицию. Уйдя в парламент, Ратас будто бы залег на дно, но на самом деле неформально оставался очень влиятельной фигурой в правительстве. Период работы первого кабинета Каи Каллас нельзя назвать мирным по многим причинам, но свою разрушительную роль сыграли правительственные кризисы. Первой попыткой дестабилизации рабочей атмосферы правительства стало заявление центристов с требованием отмены ковид-паспортов. Если министры-центристы в принципе не особо высказывались по этой теме, то председатель парламентской фракции Центристской партии Яанус Карилайд и сам Юри Ратас пошли в настоящую атаку. Начиная с 21 января 2022 года они систематично писали об этом в социальных сетях, а 1 февраля выдвинули Каллас ультиматум с требованием вынести решение через два дня. Тогда реформисты приняли требования, и конфликт решился, но ненадолго.
Тактика развала
В стране бушует инфляция, растут цены на энергоносители, на востоке – буйный сосед, ведущий захватнические войны. Но именно в этот момент Ратас решился на аферу. Без согласия партнера по коалиции он отправил парламенту законопроект о поднятии детских пособий. Кая Каллас и реформисты сперва отказались принять условия центристов и призвали Ратаса сотоварищи найти в себе мужество и выдвинуть ей вотум недоверия. Мужества, однако, не нашлось.
Ратас наотрез отказался взять ответственность за развал коалиции в столь нелегкое время. Реформисты пошли навстречу и согласились поднять детские пособия, но только после тщательного обсуждения бюджета на 2023 год. Даже Союз защиты детей заявил, что в такой форме поднимать пособия нецелесообразно. Но центристы не пожелали ни на градус отклониться от взятого курса. Закон был принят на рассмотрение, а реформисты решились на обструкцию, чтобы выиграть время. Последним детонатором стало голосование по законопроекту о дошкольных учреждениях. Но даже на следующий вечер в интервью на передаче «Первая студия» Юри Ратас не признался, что шел на целенаправленный развал коалиции. Более того, он свалил всю ответственность на Каю Каллас. «Вотумами недоверия не размахиваются. Если премьер-министр устала, у нее всегда есть возможность сказать, что она больше не будет выполнять эту работу и подать в отставку», – заявил Ратас.
Опасный момент
Так как сил поставить на коалиции официальную точку у Ратаса не нашлось, это сделала сама Каллас. 3 июня она отнесла президенту заявления об увольнении министров-центристов, и правительство осталось в парламенте в меньшинстве. И реформисты, и центристы заявили, что начали переговоры о будущей коалиции. Ратас упрекает Каллас в том, что она не хотела добровольно уходить в отставку и тем самым выключила парламент из процессов управления государством.
В такой момент Ратас вдруг вспомнил добрым словом своих прошлых партнеров по коалиции, с которыми сам же и разорвал отношения: «Я думаю, что коалиция «Отечества» и EKRE была работоспособной. Она приняла много важных решений в оборонной политике, в исследованиях и разработках. А в нынешней непростой ситуации с безопасностью коалиция должна быть эффективной», – подчеркнул он.
Ратас разыграл свою комбинацию – решение о судьбе правительства теперь в руках у партии «Отечество». Ясно, что центристы предпочли не дожидаться застывания своего и без того низкого рейтинга, а выдвинуться на первый план, противопоставив рефрмистам свою социальную повестку. Видимо, Ратас рассчитывает, что любой исход этого кризиса будет лучше, чем оставаться в правительстве Каллас до выборов. Сработает ли решение Ратаса, станет ли он вновь премьер-министром или будет мечтать об этом как минимум до следующих выборов, покажут ближайшие дни.
Юри Ратас
- Родился 2 июля 1978 года в Таллинне
- В 2002 году окончил Таллиннский технический университет (магистр экономики)
- В 2005 году окончил Тартуский университет (бакалавр права)
- Мэр Таллинна с ноября 2005 по март 2007 года
- С 5 ноября 2016 года председатель Центристской партии Эстонии
- С 23 ноября 2016 по 13 января 2021 – премьер-министр Эстонии
- 8 марта 2021 года избран председателем Рийгикогу