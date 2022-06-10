Благодаря только что вступившим в силу изменениям в экологическом законодательстве и Законе о лесе агрессивные скупщики леса больше не будут иметь легкого доступа к данным о лесах, пишет Postimees.
Данные о лесах отныне будут скрыты от агрессивных скупщиков
Отныне общественность может увидеть значительно больше экологической информации, и в то же время, с учетом предложения Инспекции по защите данных и позиции Минюста, были введены ограничения на доступ к некоторым персональным данным.
«Лесные запасы лесовладельцев-физических лиц и объемы вырубки не являются общедоступной информацией в отличие от собственности лесовладельцев-юридических лиц », - сказал руководитель отдела лесов Министерства окружающей среды Меэлис Сеедре. Он обосновывает необходимость изменений защитой частных лесовладельцев от нежелательных предложений.
«Агрессивные скупщики леса, которых называют «енотами», представляют собой утомительную проблему для частных лесовладельцев, а изменение доступа к данным лесного регистра затруднит работу «енотов», — пояснил Сеэдре.
Данные, внесенные в лесной регистр, считаются персональными данными, если содержат информацию об имуществе человека, его экономических решениях и поведении. Предоставление доступа к этим данным наносит ущерб конфиденциальности. Новое решение внесло правовую ясность в Закон о лесах.