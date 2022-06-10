Данные о лесах отныне будут скрыты от агрессивных скупщиков

Отныне общественность может увидеть значительно больше экологической информации, и в то же время, с учетом предложения Инспекции по защите данных и позиции Минюста, были введены ограничения на доступ к некоторым персональным данным.

«Лесные запасы лесовладельцев-физических лиц и объемы вырубки не являются общедоступной информацией в отличие от собственности лесовладельцев-юридических лиц », - сказал руководитель отдела лесов Министерства окружающей среды Меэлис Сеедре. Он обосновывает необходимость изменений защитой частных лесовладельцев от нежелательных предложений.

«Агрессивные скупщики леса, которых называют «енотами», представляют собой утомительную проблему для частных лесовладельцев, а изменение доступа к данным лесного регистра затруднит работу «енотов», — пояснил Сеэдре.