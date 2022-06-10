Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую 17-летнюю девушку

Проживающая в Пыльтсамаа девушка 30 мая попросила разрешения прогуляться на свежем воздухе, но с тех пор домой не вернулась и ее местонахождение неизвестно.

Вероятно, она проводит время со знакомыми в Тарту, но нельзя исключать и другие города.