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Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую 17-летнюю девушку

rus.postimees.ee
Полиция ищет пропавшую 17-летнюю девушку
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Марелле ушла из дома 30 мая.
Марелле ушла из дома 30 мая. Фото: Politsei ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 17-летней Марелле, которая может быть в Тарту. 

Проживающая в Пыльтсамаа девушка 30 мая попросила разрешения прогуляться на свежем воздухе, но с тех пор домой не вернулась и ее местонахождение неизвестно. 

Вероятно, она проводит время со знакомыми в Тарту, но нельзя исключать и другие города. 

Если у кого-то есть информация о местонахождении пропавшей, полиция просит сообщить об этом по номеру 112. 

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