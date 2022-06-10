Таллинн начал искать замену уволенному главе TLT Денису Бородичу

Прием заявлений от кандидатов продлится до 27 июня. От соискателей требуется минимум 5 лет опыта работы на руководящей должности в средней или крупной организации, опыт координации международных проектов, наличие степени магистра, хорошее знание английского и русского языков в дополнение к знанию эстонского и так далее.

Предыдущий председатель правления TLT Денис Бородич был отправлен в отставку 18 мая в результате скандала, связанного с тратами руководителя на свое обучение. Сам Бородич заверил, что поступал корректно и закон не нарушал.