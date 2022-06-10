Совет муниципального предприятия Tallinna Linnatransport (Таллиннский городской транспорт) объявил открытый конкурс на замещение вакантной должности председателя правления, пишет Rus.ERR.
Таллинн начал искать замену уволенному главе TLT Денису Бородичу
Таллинн начал искать замену уволенному главе TLT Денису Бородичу
Прием заявлений от кандидатов продлится до 27 июня. От соискателей требуется минимум 5 лет опыта работы на руководящей должности в средней или крупной организации, опыт координации международных проектов, наличие степени магистра, хорошее знание английского и русского языков в дополнение к знанию эстонского и так далее.
Предыдущий председатель правления TLT Денис Бородич был отправлен в отставку 18 мая в результате скандала, связанного с тратами руководителя на свое обучение. Сам Бородич заверил, что поступал корректно и закон не нарушал.
На предприятии TLT работают около 2100 человек.
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