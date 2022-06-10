Таллиннская горуправа хочет создать субсидию на сумму до 100 евро на покупку велосипеда для школьников от 10 до 15 лет, у которых есть права на управление велосипедом.
Таллинн создаст субсидию на покупку велосипеда для школьников
В четверг горуправа приняла решение представить в горсобрание проект постановления, при утверждении которого, в конце лета начнет выплачиваться субсидия «В школу на велосипеде». На получение единоразовой выплаты на сумму до 100 евро будут иметь право дети в возрасте от 10 до 15 лет, которые в течение текущего года получили право на управление велосипедом, согласно регистру народонаселения живут в Таллинне, а велосипед куплен в тот же год, когда представлено ходатайство о субсидии.
«Наша цель – повысить безопасность детей, участвующих в дорожном движении, увеличить число велосипедистов среди молодежи и способствовать распространению здорового образа жизни среди горожан. Сдача экзамена на получение прав велосипедиста дает уверенность, что ребенок умеет выбирать правильную технику вождения и оценивать, где ехать безопасно. Привычка к передвижению на велосипеде, сформированная в юные годы, а также приобретенные знания с большой вероятностью останутся с детьми на всю жизнь. Для того, чтобы стоимость велосипеда не становилась препятствием, а также, чтобы подтолкнуть к покупке велосипеда, город хочет поддержать приобретение этого средства передвижения», - сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм.
Выплата субсидии увеличила бы число школьников, использующих велосипед ежедневно, а также долю велосипедистов в дорожном движении Таллинна.
Целью выплаты субсидии является увеличить число детей, которые сдают экзамен на получение прав на управление велосипедом, что увеличило бы их осведомленность о правилах дорожного движения и повысило бы безопасность на дорогах. Согласно Закону о дорожном движении, самостоятельно двигаться по проезжей части на велосипеде могут дети от 10 до 15 лет при наличии прав велосипедиста.
На проект «В школу на велосипеде» в 2022 году планируется выделить 100 000 евро, которые выделят Таллиннскому департаменту образования во втором дополнительном бюджете Таллинна этого года. Для повышения безопасности вокруг школ для велосипедистов в нынешнем бюджете Таллинна предусмотрено 1,5 миллиона евро и город параллельно занимается созданием необходимой инфраструктуры, чтобы на велосипеде было удобнее добираться до школ.
Таллиннская велосипедная стратегия 2018 – 2027 гг. поставила целью увеличение доли велосипедных поездок до 11% от всех способов передвижения, в том числе до 25% при передвижении между домом и школой. Увеличение передвижения на велосипедах снизило бы дорожные пробки в городе, улучшило бы качество воздуха и помогло бы привить горожанам привычку к здоровому движению.