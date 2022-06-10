Представитель продавцов топлива: премьер-министр путает факты

В союзе также оспорили утверждение Каллас о том, что маржа продавцов топлива в Эстонии выше, чем в Латвии и Литве.

«Официальный обзор топливного рынка Европейской комиссии (EU Oil Bulletin) не показывает, что цены на топливном рынке Эстонии необъяснимым образом отличались бы от цен у соседей. Разницу между средними продажными ценами в Эстонии и Латвии можно полностью объяснить разницей в ставках акцизного сбора. Учитывая, что логистическое плечо у Эстонии больше, а другие операционные расходы также выше, чем в Латвии, маржа эстонского топливного сектора ниже, чем в Латвии. В случае разницы между эстонскими и литовскими ценами необходимо также учитывать логистические расходы на транспортировку с литовского Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода в Эстонию. В последние месяцы они также выросли», - сказал Раамат.

Премьер-министр также напомнила на пресс-конференции, что, в отличие от многих других европейских стран, в Эстонии автовладельцы не облагаются дорожным и автомобильным налогом. По мнению Эстонского топливного союза, заявление Каллас хоть и правдивое, но несправедливое.

«Отметим, что одно лишь налогообложение потребления топлива налагает непропорционально более высокое налоговое бремя на жителей Эстонии с низкими доходами, для которых использование личного автомобиля является жизненно важным», — заявил Раамат.