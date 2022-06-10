По сообщению союза, представляющего продавцов топлива, премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сделала во время пресс-конференции несколько ложных утверждений, которые требуют уточнений, пишет Majandus.
Представитель продавцов топлива: премьер-министр путает факты
«Отметим, что на пресс-конференции премьер-министр допустила несколько фактических ошибок при обсуждении ситуации на топливном рынке. К сожалению, она также предоставила недостоверную информацию об объемах продаж», — прокомментировал слова Каллас генеральный директор Эстонского топливного союза Март Раамат.
Премьер-министр отметила на пресс-конференции, что высокие цены на топливо пока не повлияли на потребление в Эстонии. «Глядя на цифры, в марте продажи дизельного топлива выросли на 9,7 процента, а продажи бензина — на 13,9 процента, хотя цены постоянно росли», — заявила Каллас на пресс-конференции.
Однако, по мнению Эстонского топливного союза, статистика, представленная Каллас, не отражает реальности, поскольку не учитывает последствия коронавируса. «На показатели продаж топлива за март, апрель, а также частично за май 2020 и 2021 годов очень сильно повлияли ограничения, связанные с короновирусной пандемией. Из-за установленных ограничений на передвижение потребление топлива частными лицами значительно снизилось, поэтому нельзя говорить о росте потребления при растущих ценах, поскольку в этой ситуации нельзя опираться на показатели продаж за 2021 год», — отметил Раамат.
По словам гендиректора союза, для получения более полной картины необходимо сравнить данные за последний месяц. «Данные за май показывают, что по итогам месяца ускорилось снижение потребления топлива физическими лицами - об этом свидетельствует 10-процентное снижение показателей розничных продаж бензина по сравнению с 2019 годом. Показатели предыдущих месяцев (март, апрель) также говорят о том, что по сравнению с обычной ситуацией частное потребление было ниже», - отметил он.
В союзе также оспорили утверждение Каллас о том, что маржа продавцов топлива в Эстонии выше, чем в Латвии и Литве.
«Официальный обзор топливного рынка Европейской комиссии (EU Oil Bulletin) не показывает, что цены на топливном рынке Эстонии необъяснимым образом отличались бы от цен у соседей. Разницу между средними продажными ценами в Эстонии и Латвии можно полностью объяснить разницей в ставках акцизного сбора. Учитывая, что логистическое плечо у Эстонии больше, а другие операционные расходы также выше, чем в Латвии, маржа эстонского топливного сектора ниже, чем в Латвии. В случае разницы между эстонскими и литовскими ценами необходимо также учитывать логистические расходы на транспортировку с литовского Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода в Эстонию. В последние месяцы они также выросли», - сказал Раамат.
Премьер-министр также напомнила на пресс-конференции, что, в отличие от многих других европейских стран, в Эстонии автовладельцы не облагаются дорожным и автомобильным налогом. По мнению Эстонского топливного союза, заявление Каллас хоть и правдивое, но несправедливое.
«Отметим, что одно лишь налогообложение потребления топлива налагает непропорционально более высокое налоговое бремя на жителей Эстонии с низкими доходами, для которых использование личного автомобиля является жизненно важным», — заявил Раамат.
«По сути, годы нежелания со стороны правительственных партий, в том числе партии сегодняшнего премьер-министра, проводить более продуманную политику налогообложения личных транспортных средств, привели к тому, что отец семейства, ежедневно ездящий на работу из Канепи в Выру, оплачивает справедливую налоговую нагрузку живущего в центре Таллинне и ездящего на работу на новом внедорожнике высокооплачиваемого работника», - подытожил Раамат.