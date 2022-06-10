"Ваш муж без вести пропал, хватит уже звонить": как родные пропавших в Украине российских военных пытаются вернуть их "живыми или мертвыми"

В 2019 году у них с гражданской женой Дарьей* родился ребенок, и Артыш открыл свою студию — там он записывал и собственные песни, и треки для других исполнителей. Как он рассказывал на своем ютуб-канале, на аппаратуру для студии — микрофон, звуковую карту и другие устройства — его сестра взяла кредит, чтобы он мог "записать хоть одну нормальную песню". На страничке Артыша во "ВКонтакте" можно найти объявления, где он предлагает услуги по "организации концертов", "фото и видео-монтажу", написанию "минусовок" (1000 рублей) и сведению вокала (500 рублей).

Последний музыкальный клип со своей песней Артыш выложил в сентябре 2020 года. "Вот настал ветер перемен, это просто кайф. Слышишь бро, это воздух чистый, ты посмотри", — такие были строки в песне, которую Артыш опубликовал незадолго до призыва в армию. Он ушел служить в конце осени 2020 года, перед этим выложив в своей группе во "ВКонтакте" опрос "Закончить карьеру муз.лейбла или нет?"

Вскоре в этой группе появились фотографии из казарм, на которых бритый Артыш улыбается рядом с сослуживцем. Последняя запись в группе от 3 января 2022 года — Артыш стоит в форме и резиновых сапогах.