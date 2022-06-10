В Кивиыли на улице Калеви, по плану волостной управы Люганузе, должны были снести заброшенные жилые дома на которых гнездились чайки. Благодаря местному жителю об этом узнал Департамент окружающей среды и снос перенесли на конец лета.
Вместе с заброшенными домами в Кивиыли должны были погибнуть и чайки, но вмешался бдительный горожанин
Местный житель Евгений гулял собакой, когда услышал, шум и грохот из заброшенных домов. Он подошел поближе и увидел рабочих, которые начали разбирать кровлю. Это как раз то место, где гнездились чайки. "Птицы начали метаться и громко кричать. Не одна чайка, не две: их было очень много”, — описывает Евгений сложившуюся обстановку.
Он сразу же позвонил в Департамент окружающей среды, где ему пообещали, что пришлют инспектора. После этого он позвонил в полицию, чтобы те остановили работы, пока не приедет инспектор по окружающей среде, но там его переадресовали на государственный инфономер 1247. "Я знаю, это таллиннский номер. Да что туда звонить? Я им пытался объяснить ситуацию, что я уже позвонил в инспекцию. Но ведь вопрос, когда они приедут, а крышу ломают уже сейчас, там грохот стоит, птицы летают и галдят", — говорит Евгений.
После этого он позвонил специалисту по недвижимости волостной управы Агнес Хейнмаа. Он попытался ей объяснить, что есть закон, который защищает птиц от вырубки леса весной и это также касается и сноса зданий. "Вот, поставили её на эту должность, а она в строительстве вообще ноль. То есть не знает этих законов", — говорит он.
И действительно, такой закон есть:
В соответствии со ст. 55 (61) 1), (2) Закона об охране природы запрещено умышленное уничтожение и повреждение гнезд и птичьих яиц, встречающихся в природе, особенно во время гнездования и выращивания детенышей. В случае таких нарушений может быть возбуждено дело об административном правонарушении, а юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 1 300 евро.
Всё же представитель Инспекции по охране среды ехала недолго и явилась на место событий даже раньше, чем представители волостной управы. Они убедились, что гнезда действительно на крыше есть и распорядились остановить работы до 1 августа. Евгений задался вопросом: а достаточный ли это срок, чтобы птенцы выросли? "Как правило, к этому времени молодые птицы уже умеют летать и сами покидают гнезда", — говорит старший инспектор Ида-Вирумааского отделения Департамента окружающей среды Кристиан Таро.
Специалист по недвижимости волостной управы Люганузе Агнес Хейнмаа говорит, что она не уверена, есть на крышах заброшенных домов гнезда или нет: "И человек, подавший жалобу, я думаю, тоже этого не знал". По её словам, никто на крышу не залезал и гнёзд своими глазами не видел.
Всё же инспекция по окружающей среде постановила, что по внешним признакам можно констатировать, что птицы на крыше заброшенных домов всё же гнездятся и работы нужно остановить до конца июля.