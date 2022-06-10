Вместе с заброшенными домами в Кивиыли должны были погибнуть и чайки, но вмешался бдительный горожанин

Местный житель Евгений гулял собакой, когда услышал, шум и грохот из заброшенных домов. Он подошел поближе и увидел рабочих, которые начали разбирать кровлю. Это как раз то место, где гнездились чайки. "Птицы начали метаться и громко кричать. Не одна чайка, не две: их было очень много”, — описывает Евгений сложившуюся обстановку.

Он сразу же позвонил в Департамент окружающей среды, где ему пообещали, что пришлют инспектора. После этого он позвонил в полицию, чтобы те остановили работы, пока не приедет инспектор по окружающей среде, но там его переадресовали на государственный инфономер 1247. "Я знаю, это таллиннский номер. Да что туда звонить? Я им пытался объяснить ситуацию, что я уже позвонил в инспекцию. Но ведь вопрос, когда они приедут, а крышу ломают уже сейчас, там грохот стоит, птицы летают и галдят", — говорит Евгений.

Дома на улице Калеви где, по увереним местного жителя и инспекции по окружающей среде гнездятся чайки. Фото: Erakogu

После этого он позвонил специалисту по недвижимости волостной управы Агнес Хейнмаа. Он попытался ей объяснить, что есть закон, который защищает птиц от вырубки леса весной и это также касается и сноса зданий. "Вот, поставили её на эту должность, а она в строительстве вообще ноль. То есть не знает этих законов", — говорит он.