В Ида-Вирумаа в шахте погиб рабочий

В четверг в полицию поступило сообщение, что в волости Алатагузе в сланцевой шахте произошел несчастный случай на производстве с 57-летним мужчиной, выполнявшим буровые работы. К сожалению, травмы рабочего оказались настолько тяжелыми, что спасти его жизнь не удалось.