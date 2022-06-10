В четверг в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа скончался рабочий, занимавшийся работами по бурению в сланцевой шахте.
В Ида-Вирумаа в шахте погиб рабочий
В Ида-Вирумаа в шахте погиб рабочий
В четверг в полицию поступило сообщение, что в волости Алатагузе в сланцевой шахте произошел несчастный случай на производстве с 57-летним мужчиной, выполнявшим буровые работы. К сожалению, травмы рабочего оказались настолько тяжелыми, что спасти его жизнь не удалось.
Полиция возбудила уголовное дело для расследования причин несчастного случая на производстве в соответствии с положением Пенитенциарного кодекса о халатности в отношении охраны труда и техники безопасности, если оно повлекло тяжкие телесные повреждения или смерть.
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