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В Ида-Вирумаа в шахте погиб рабочий

rus.postimees.ee
В Ида-Вирумаа в шахте погиб рабочий
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Шахта. Фото иллюстративное.
Шахта. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

В четверг в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа скончался рабочий, занимавшийся работами по бурению в сланцевой шахте.

В четверг в полицию поступило сообщение, что в волости Алатагузе в сланцевой шахте произошел несчастный случай на производстве с 57-летним мужчиной, выполнявшим буровые работы. К сожалению, травмы рабочего оказались настолько тяжелыми, что спасти его жизнь не удалось.

Полиция возбудила уголовное дело для расследования причин несчастного случая на производстве в соответствии с положением Пенитенциарного кодекса о халатности в отношении охраны труда и техники безопасности, если оно повлекло тяжкие телесные повреждения или смерть.

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