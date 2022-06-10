Фото ⟩ В Клайпеду поступили запасы газа для Эстонии на июль и август

«Полученный сегодня газ покроет потребности клиентов Eesti Gaas в июле и августе, поставка на сентябрь также должна поступить в этом месяце. На рынке наблюдается дефицит газа и мощности Клайпеды не хватит для покрытия растущих осенью объемов – надежда всех клиентов и участников газового рынка на то, что терминал LNG в Палдиски будет завершен еще в этом году», - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

Как и в случае состоявшейся в начале мая поставки, Eesti Gaas закупила LNG в США в сотрудничестве с польской государственной газовой и энергетической компанией PGNiG. В ближайшие дни на плавучем терминале Independence будет осуществляться бункеровка LNG, после чего газ будет поступать в Эстонию по литовским и латвийским трубопроводам. Построенный в прошлом году и ходящий под флагом Сингапура Diamond Gas Crystal имеет длину 299 метров и ширину 46 метров.

Фото: Eesti Gaas