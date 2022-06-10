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Взорвал гранату в многоквартирном доме: президент Эстонии помиловал одного преступника

Андрес Эйнманн
Взорвал гранату в многоквартирном доме: президент Эстонии помиловал одного преступника
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Мужчина нашел роковую гранату на центральном полигоне Сил обороны.
Мужчина нашел роковую гранату на центральном полигоне Сил обороны. Фото: Sander Ilvest

Решением, подписанным в четверг, президент Алар Карис помиловал 38-летнего мужчину, отбывающего тюремный срок за подрыв гранаты в туалете многоквартирного дома.

Президент помиловал Сергея Гаца из гуманных соображений, учитывая состояние его здоровья наличие у осужденного детей, сообщил Postimees советник президента по коммуникации Индрек Трейфельдт.

Весной 2016 года в волости Куусалу в Харьюмаа Сергей Гац взорвал гранату в жилом доме, в результате чего пострадал и сам.

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