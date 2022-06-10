Взорвал гранату в многоквартирном доме: президент Эстонии помиловал одного преступника

Президент помиловал Сергея Гаца из гуманных соображений, учитывая состояние его здоровья наличие у осужденного детей, сообщил Postimees советник президента по коммуникации Индрек Трейфельдт.

Весной 2016 года в волости Куусалу в Харьюмаа Сергей Гац взорвал гранату в жилом доме, в результате чего пострадал и сам.