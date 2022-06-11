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Банк: достаточно ли на вашем счете денег, чтобы покрыть претензии соседей?

rus.postimees.ee
Банк: достаточно ли на вашем счете денег, чтобы покрыть претензии соседей?
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По статистике, две трети возмещенных убытков приходится на квартиры, которые пострадали от протечек сантехники и других повреждений, связанных с водой.
По статистике, две трети возмещенных убытков приходится на квартиры, которые пострадали от протечек сантехники и других повреждений, связанных с водой. Фото: Shutterstock

Для многих из нас жилье является самым большим личным активом. Вот почему также важно подумать о том, как защитить то, что для нас важно, пишет руководитель сферы страхования рисков Swedbank Лийна Лакс.

В 2021 году в Эстонии в среднем в день происходило 36 случаев повреждения жилища, что на два случая в день больше, чем годом ранее. В прошлом году компания Swedbank P&C Insurance возместила в общей сложности 10 018 случаев ущерба, что почти на 2 000 больше, чем в 2020 году. Приятно видеть, что осведомленность растет год от года и что все больше людей при заключении договора страхования жилья задумываются о том, какая защита действительно нужна их семье.

Например, средняя восстановительная стоимость домашнего имущества в договорах, заключенных в 2021 году, на 3% выше, чем в предыдущем году. Кроме того, клиенты выбирают в среднем на 13% большую сумму страхования собственной ответственности, чем в предыдущем году. Почти 90% новых полисов включают покрытие домашнего имущества, причем 40% новых полисов покрывают 10 000 евро домашнего имущества, а 33% – 15 000 евро.

Однако печально видеть, что 6% новых полисов страхования жилья оформляются без покрытия ответственности. К сожалению, во многих случаях ущерба мы видим, что суммы покрытия домашнего имущества и ответственности слишком малы в договорах и не позволяют восстановить ситуацию в случае крупной аварии или выплатить суммы, указанные в требованиях по страхованию ответственности.

В свете инфляции и роста цен на товары я бы посоветовала всем пересмотреть суммы страхования домашнего имущества и ответственности в своих договорах и при необходимости увеличить их.

Рекомендуется выбирать более высокую страховую сумму, особенно в отношении страхования ответственности для тех, кто проживает в многоквартирном доме.

Статистика показывает, что две трети возмещенных убытков приходится на квартиры, которые наиболее часто страдают от протечек сантехники и других повреждений, связанных с водой.

Например, у нас были случаи, когда нескольким проживающим ниже соседям был нанесен ущерб от воды, и общая сумма претензий в два раза превысила сумму страхования ответственности, включенную в договор.

В такой ситуации страховая компания возместит убытки в пределах страховой суммы, указанной в договоре, но остальное человек должен будет оплатить сам. Был также один случай пожара в многоквартирном доме, когда пожар, начавшийся в одной квартире, нанес ущерб восьми застрахованным квартирам. Я бы предложила сделать мысленное упражнение: если бы ущерб начался в моей квартире, достаточно ли у меня сегодня денег на банковском счете, чтобы покрыть все претензии, которые могут предъявить соседи?

Лучше выбрать более высокую сумму страхования, так как довольно сложно предсказать, какой ущерб может быть нанесен. К сожалению, невозможно предусмотреть все несчастные случаи, но можно смягчить риски с помощью страхования.

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