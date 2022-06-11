Банк: достаточно ли на вашем счете денег, чтобы покрыть претензии соседей?

В 2021 году в Эстонии в среднем в день происходило 36 случаев повреждения жилища, что на два случая в день больше, чем годом ранее. В прошлом году компания Swedbank P&C Insurance возместила в общей сложности 10 018 случаев ущерба, что почти на 2 000 больше, чем в 2020 году. Приятно видеть, что осведомленность растет год от года и что все больше людей при заключении договора страхования жилья задумываются о том, какая защита действительно нужна их семье.

Например, средняя восстановительная стоимость домашнего имущества в договорах, заключенных в 2021 году, на 3% выше, чем в предыдущем году. Кроме того, клиенты выбирают в среднем на 13% большую сумму страхования собственной ответственности, чем в предыдущем году. Почти 90% новых полисов включают покрытие домашнего имущества, причем 40% новых полисов покрывают 10 000 евро домашнего имущества, а 33% – 15 000 евро.

Однако печально видеть, что 6% новых полисов страхования жилья оформляются без покрытия ответственности. К сожалению, во многих случаях ущерба мы видим, что суммы покрытия домашнего имущества и ответственности слишком малы в договорах и не позволяют восстановить ситуацию в случае крупной аварии или выплатить суммы, указанные в требованиях по страхованию ответственности.

В свете инфляции и роста цен на товары я бы посоветовала всем пересмотреть суммы страхования домашнего имущества и ответственности в своих договорах и при необходимости увеличить их.