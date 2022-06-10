В пятницу в Харьюском уездном суде продолжились судебные заседания по делу экс-министра образования Майлис Репс, пишет Postimees, уточняя, что на месте свидетеля сегодня находилась бывший советник Репс Лийна Лумисте, по словам которой, Репс встречалась с ней и другими свидетелями перед судебным заседанием.
ДЕЛО МАЙЛИС РЕПС ⟩ Экс-министр приглашала свидетельницу в кафе, чтобы обсудить ход судебного процесса
Лийна Лумисте, которая в настоящее время получает степень доктора права, а в то время училась в магистратуре, и в 2017 году узнала от знакомого, что министр образования и науки ищет советника. «Мы встретились с Майлис Репс, поговорили», — сказала она в суде.
Репс описала Лумисте свою работу и связанные с ней задачи, дав таким образом понять, чего она ожидает от своих советников. Лумисте работала советником Репс до июня 2018 года, после чего перешла в юридический отдел Министерства образования и науки.
Лийна Лумисте рассказала в суде о своих различных рабочих задачах на посту советника министра Репс и о том, что она видела в министерстве. В одно время с ней в подчинении у Репс работали два советника - Александра Павлова и Лийз Иваск, первая из которых через некоторое время ушла. Обязанности этих советников были несколько иными.
Павлова и Иваск были больше заняты партийными делами и выборами, а Лумисте, по ее собственным словам, занималась более содержательной работой, непосредственно связанной с Министерством образования и науки. В ее обязанности входил, например, обмен информацией, обработка материалов, рассмотрение запросов и организация визитов в уезды.
Визиты в уезды обсуждались на судебном заседании более подробно. Лийна Лумисте припомнила, что за время своего пребывания в должности ездила с министром в такие поездки четыре раза - дважды в Вырумаа, один раз в Ляэне-Вирумаа и один раз в Хаапсалу. Прокурор начал допрос с визита в Хаапсалу.
По словам Лумисте, это был однодневный визит, в рамках которого министр посетила различные учебные заведения. В Хаапсалу они поехали на принадлежащем министерству микроавтобусе Mercedes-Benz, в машине находились шесть человек – водитель Урмас Коовит, министр Майлис Репс, советники Лийна Лумисте и Лийз Ивасте, младший ребенок Репс и Яанус Карилайд. Было совершенно непонятно, почему последний был с ними, но Лумисте рассказала о какой-то встрече в кафе, в которой участвовал и Карилайд.
Остальные визиты были более продолжительными. Один визит в Вырумаа длился три дня, другой визит в Вырумаа и визит в Ляэне-Вирумаа длились по два дня. Лумисте подтвердила, что младший ребенок Репс сопровождал ее во всех поездках. И во всех поездках, кроме визита в Хаапсалу, вместо Ивасте министра сопровождала Марин Тереп. Общая схема поездок заключалась в том, что в то время как министр Репс проводила встречи и занималась рабочими вопросами, советники занимались уходом за детьми.
Cама Лийна Лумисте, по ее словам, как правило, не занималась уходом за детьми, потому что была с министром на рабочих встречах. Присмотр за детьми также требовался не только во время рабочих поездок. Лумисте дала в суде показания, что Ивасте несколько раз жаловалась ей на неудобную работу.
«Эти разговоры происходили, когда было известно, что она должна будет этим заниматься, или когда она непосредственно занималась этим», — сказала Лумисте. Например, была ситуация, когда Лийз Ивасте должна была пойти на прогулку с ребенком в Таллинне и чувствовала себя некомфортно, потому что не хотела, чтобы все в центре города видели, как она нянчится с ребенком министра. Лумисте сказала, что иногда Ивасте посещала дом министра, чтобы присматривать за ребенком Репс. Марин Тереп и Александра Павлова также время от времени занимались уходом за детьми. «На мой взгляд, Александра тоже была не очень отзывчивой в этом отношении», — сказала она.
В ходе допроса свидетеля выяснилось, что Лийна Лумисте встречалась с Майлис Репс и совсем недавно - в январе этого года. В частности, Репс отправила ей сообщение в WhatsApp: «Привет, Лийна! Не будет ли тебе интересно как-нибудь встретиться, если у тебя будет свободное время в Таллинне?»
Лумисте встретилась с Репс в Reval Cafe в Старом городе, и Репс сказала, что прочитала показания Лумисте. «В отношении какой-то части показаний она слегка выразила удивление. Может быть, она не ожидала, что я буду помнить такие вещи», — сказала Лумисте о встрече.
В конце встречи у Лумисте, по ее словам, остались двоякие чувства, и она также выразила это экс-министру, которая затем заверила, что в суде Лумисте все же следует быть честной. «Майлис повторила, что определенно не хочет, чтобы я ушла с двойными чувствами или неправильно поняла ее».
Помимо Лумисте, Репс также встречалась с Лийз Иваск. По словам Лумисте, она недавно встретила Ивасте на улице и они говорили об этом. Оказалось, что с ней Репс также говорила о судебном деле.