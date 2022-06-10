ДЕЛО МАЙЛИС РЕПС ⟩ Экс-министр приглашала свидетельницу в кафе, чтобы обсудить ход судебного процесса

По словам Лумисте, это был однодневный визит, в рамках которого министр посетила различные учебные заведения. В Хаапсалу они поехали на принадлежащем министерству микроавтобусе Mercedes-Benz, в машине находились шесть человек – водитель Урмас Коовит, министр Майлис Репс, советники Лийна Лумисте и Лийз Ивасте, младший ребенок Репс и Яанус Карилайд. Было совершенно непонятно, почему последний был с ними, но Лумисте рассказала о какой-то встрече в кафе, в которой участвовал и Карилайд.

Остальные визиты были более продолжительными. Один визит в Вырумаа длился три дня, другой визит в Вырумаа и визит в Ляэне-Вирумаа длились по два дня. Лумисте подтвердила, что младший ребенок Репс сопровождал ее во всех поездках. И во всех поездках, кроме визита в Хаапсалу, вместо Ивасте министра сопровождала Марин Тереп. Общая схема поездок заключалась в том, что в то время как министр Репс проводила встречи и занималась рабочими вопросами, советники занимались уходом за детьми.

Cама Лийна Лумисте, по ее словам, как правило, не занималась уходом за детьми, потому что была с министром на рабочих встречах. Присмотр за детьми также требовался не только во время рабочих поездок. Лумисте дала в суде показания, что Ивасте несколько раз жаловалась ей на неудобную работу.