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ЕЦБ объявил войну инфляции, подняв базовую процентную ставку. Что это нам дает?

Эркки Эрилайд
ЕЦБ объявил войну инфляции, подняв базовую процентную ставку. Что это нам дает?
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Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что для сдерживания инфляции необходимо остановить печатание денег и повысить
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что для сдерживания инфляции необходимо остановить печатание денег и повысить Фото: Foto: Sem Van Der Wal /EPA/Scanpix
  • В последний раз базовая процентная ставка была выше нуля в начале 2016 года
  • ЕЦБ ожидает, что процентные ставки снизят инфляцию почти вдвое
  • Рост процентных ставок делает ипотечные кредиты более дорогими

По словам президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, быстрая инфляция является большой проблемой для всех, пишет Postimees. «Совет управляющих хочет, чтобы инфляция вернулась к среднесрочной цели в 2%, что требует как повышения ключевых процентных ставок, так и прекращения программ покупки активов», — сказала Лагард.

По словам Кристин Лагард, президента Европейского центрального банка (ЕЦБ), быстрая инфляция является большой проблемой для всех. «Совет управляющих хочет, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню 2%, установленному в среднесрочной перспективе, что требует как повышения ключевых процентных ставок, так и прекращения программ покупки активов», — сказала Лагард.

Инфляция снова значительно выросла в мае, в основном из-за роста цен на энергоносители и продукты питания, а также из-за войны. Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 8,1%, а в Эстонии до 20%, что стало самым высоким показателем в еврозоне.

Лагард заявила, что наибольшее влияние на инфляцию оказывают цены на энергоносители, которые в мае выросли на 39,2 процента по сравнению с прошлым годом, а цены на продукты питания выросли на 7,5 процента.

Поэтому на вчерашнем заседании Совета по денежно-кредитной политике ЕЦБ принял решение о повышении ключевой процентной ставки до 0,25% в июле, а также о прекращении печатания денег. В настоящее время базовая процентная ставка центрального банка (процентная ставка по операциям рефинансирования) равна 0, а предлагаемая банкам процентная ставка по депозитам составляет -0,5 процента. Аналитики прогнозируют, что базовая процентная ставка будет повышена до 0,75% к концу этого года и до 1,5% к концу 2023 года. В Европе новости об окончании свободных денег вчера привели к снижению фондовых рынков, например, индекс Франкфуртской фондовой биржи упал на 1,6 процента.

В то же время ЕЦБ прогнозирует, что годовой уровень инфляции, который достигнет 6,8% в этом году, замедлится до 3,5% в 2023 году, отчасти из-за принятых на вчерашнем заседании мер.

Прогнозы ЕЦБ по еврозоне2022 год2023 год2024 год
Годовой рост ВВП2,8%2,1%2,1%
инфляция6,8%3,5%2,1%
уровень безработицы6,8%6,8%6,7%
3-месячный еврибор0%1,3%1,6%

Совет управляющих намерен снова поднять ключевые процентные ставки в сентябре этого года. «Масштаб повышения ставки будет зависеть от обновленного среднесрочного прогноза инфляции», — сказала Лагард. «Если прогноз инфляции сохранится или ухудшится, ЕЦБ может принять решение о более высоком повышении процентной ставки на своем сентябрьском заседании по вопросу денежно-кредитной политики».

Подъем идет медленно

Согласно Тармо Таниласу, специалисту по инвестиционной стратегии Swedbank, сегодня большинство участников рынка, похоже, надеются, что ЕЦБ не поднимет процентные ставки в ближайшее время, поскольку это поставит страны Южной Европы с большими долгами под явное финансовое давление.

Усиливается давление и на тех, кто взял жилищный кредит на основе Euribor. Известно, что кредитные ставки меняются достаточно быстро вместе с ключевыми процентными ставками ЕЦБ. Шестимесячный Euribor рос в прошлом месяце и вырос до 0,034% в среду.

Я бы очень удивился, если бы шестимесячный Euribor за пару лет не достиг хотя бы 3%.

Тармо Танилас, инвестиционный стратег Swedbank

Образно говоря, если 20-процентная инфляция лишает эстонца со средним доходом почти две месячных зарплаты, то растущая стоимость жилищного кредита отнимает треть.

Танилас напомнил, что в 2008 году шестимесячный Euribor составлял 5,37 процента при уровне инфляции более чем в два раза ниже сегодняшнего. «Поэтому я был бы очень удивлен, если бы шестимесячный Euribor за пару лет не достиг хотя бы трех процентов. Однако это вместе с маржой банка приблизит проценты по жилищным кредитам к пяти процентам. При и без того высоких принудительных затратах это означало бы дополнительное давление на кошелек», — сказал он.

Кредиты следует пересмотреть

В то же время главный экономист Luminor Ленно Уускюла обнаружил, что, хотя Euribor, который долгое время был в минусе и был плюсом для многих людей, означает, что жилищные кредиты станут дороже, это хорошая новость для здоровья экономика. «С точки зрения жилищных кредитов эмпирическое правило заключается в том, что если человек взял кредит в размере 100 000 евро через 20 лет и процентная ставка по нему увеличилась на один процентный пункт, выплата по кредиту увеличится на 50 евро в месяц. «Людям проще всего разыгрывать свой кредит по разным сценариям, например, в кредитных калькуляторах, предлагаемых банками. Учитывая текущие годовые процентные ставки, шестимесячный Euribor к концу года должен достичь одного процента».

Банки уже учитывают возможное повышение Euribor почти на 4% при выдаче кредитов.

Катлин Ватсел, руководитель отдела финансирования частных лиц LHV

Руководитель отдела Катлин Ватсел розничных финансов LHV, добавила, что если Euribor поднимется до трех процентов и человек взял жилищный кредит в размере 120 000 евро на 30 лет, его платеж по кредиту увеличится на 45 процентов, с 444 евро до 645 евро.

"Банки уже учитывают возможное повышение ставки Euribor на 4% при выдаче кредитов, т.е. мы анализируем платежеспособность клиента с расчетом платежа по жилищному кредиту в размере шести процентов", — пояснила Ватсел. «По крайней мере, последние пять лет кредит выдается очень ответственно, принимая во внимание относительно большой рост Euribor. Мы рекомендуем каждому клиенту пересчитать в кредитном калькуляторе, доступен ли платеж по кредиту с более высоким Euribor. Сейчас самое время пересмотреть семейный бюджет и сократить расходы, чтобы не жить на сбережения. Например, можно рефинансировать несколько разных мелких кредитов вместе в один кредит и уменьшить ежемесячные платежи. Также возможно рефинансирование выплаченного в течение некоторого времени ипотечного кредита на более длительный срок кредита с целью уменьшения ежемесячного платежа».

Кредиты в Эстонии в два раза дороже

Ленно Уускюла отметил, что, хотя рост кредитных ставок может показаться пугающим, с экономической точки зрения это скорее хорошая новость, поскольку повышение процентных ставок означает замедление роста цен, которые все меньше и меньше связаны с ценами на энергоносители в Эстонии и еврозоне. «В долгосрочной перспективе это также более удобно для кошелька людей. Если инфляция поднимется слишком высоко, рост ставок по займам сделает деньги более дорогими и успокоит потребление, что остановит рост».

Если в апреле 2018 года средняя процентная ставка по 30-летнему кредиту составляла 2,15 процента, то в апреле того же года она составляла 1,87 процента.

Ленно Уускюла, главный экономист Luminor

С другой стороны, рост процентных ставок означает более прибыльную прибыль для банков. По мнению экспертов, конкуренция в эстонском банковском секторе невелика, поэтому банки не склонны снижать свою маржу, хотя возможности для этого есть. В Эстонии ипотечные кредиты почти в два раза дороже, чем, например, в Финляндии.

«Что касается маржи по кредитам, то маржа по жилищным кредитам в Эстонии уже значительно снизилась за последние четыре года. Например, если в апреле 2018 года средняя процентная ставка по 30-летнему кредиту составляла 2,15 процента, то в апреле того же года она составляла 1,87 процента. Существенных изменений процентной маржи из-за повышения Euribor не ожидается», — сказал Уускюла.

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