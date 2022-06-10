ЕЦБ объявил войну инфляции, подняв базовую процентную ставку. Что это нам дает?

По словам Кристин Лагард, президента Европейского центрального банка (ЕЦБ), быстрая инфляция является большой проблемой для всех. «Совет управляющих хочет, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню 2%, установленному в среднесрочной перспективе, что требует как повышения ключевых процентных ставок, так и прекращения программ покупки активов», — сказала Лагард.
Инфляция снова значительно выросла в мае, в основном из-за роста цен на энергоносители и продукты питания, а также из-за войны. Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 8,1%, а в Эстонии до 20%, что стало самым высоким показателем в еврозоне.
Лагард заявила, что наибольшее влияние на инфляцию оказывают цены на энергоносители, которые в мае выросли на 39,2 процента по сравнению с прошлым годом, а цены на продукты питания выросли на 7,5 процента.
Поэтому на вчерашнем заседании Совета по денежно-кредитной политике ЕЦБ принял решение о повышении ключевой процентной ставки до 0,25% в июле, а также о прекращении печатания денег. В настоящее время базовая процентная ставка центрального банка (процентная ставка по операциям рефинансирования) равна 0, а предлагаемая банкам процентная ставка по депозитам составляет -0,5 процента. Аналитики прогнозируют, что базовая процентная ставка будет повышена до 0,75% к концу этого года и до 1,5% к концу 2023 года. В Европе новости об окончании свободных денег вчера привели к снижению фондовых рынков, например, индекс Франкфуртской фондовой биржи упал на 1,6 процента.
В то же время ЕЦБ прогнозирует, что годовой уровень инфляции, который достигнет 6,8% в этом году, замедлится до 3,5% в 2023 году, отчасти из-за принятых на вчерашнем заседании мер.