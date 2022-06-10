ЕЦБ объявил войну инфляции, подняв базовую процентную ставку. Что это нам дает?

Кредиты следует пересмотреть

В то же время главный экономист Luminor Ленно Уускюла обнаружил, что, хотя Euribor, который долгое время был в минусе и был плюсом для многих людей, означает, что жилищные кредиты станут дороже, это хорошая новость для здоровья экономика. «С точки зрения жилищных кредитов эмпирическое правило заключается в том, что если человек взял кредит в размере 100 000 евро через 20 лет и процентная ставка по нему увеличилась на один процентный пункт, выплата по кредиту увеличится на 50 евро в месяц. «Людям проще всего разыгрывать свой кредит по разным сценариям, например, в кредитных калькуляторах, предлагаемых банками. Учитывая текущие годовые процентные ставки, шестимесячный Euribor к концу года должен достичь одного процента».

Банки уже учитывают возможное повышение Euribor почти на 4% при выдаче кредитов. Катлин Ватсел, руководитель отдела финансирования частных лиц LHV

Руководитель отдела Катлин Ватсел розничных финансов LHV, добавила, что если Euribor поднимется до трех процентов и человек взял жилищный кредит в размере 120 000 евро на 30 лет, его платеж по кредиту увеличится на 45 процентов, с 444 евро до 645 евро.