Фото ⟩ ДТП у пешеходного перехода: столкнулись три автомобиля

По предварительным данным, водитель Dacia остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода, когда в него сзади врезался Volvo. От полученного удара автомобиль Dacia откинуло на ехавший в другой полосе Volkswagen. Скорая помощь доставила водителя Dacia в больницу для проверки состояния его здоровья, пишет Lõuna-Eesti Postimees.