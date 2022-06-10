Сегодня, 10 июня, около 12.10 в полицию поступило сообщение о ДТП в Выру на перекрестке улицы Олеви и Ряпинаского шоссе, где столкнулись три автомобиля.
Фото ⟩ ДТП у пешеходного перехода: столкнулись три автомобиля
ДТП у пешеходного перехода: столкнулись три автомобиля
По предварительным данным, водитель Dacia остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода, когда в него сзади врезался Volvo. От полученного удара автомобиль Dacia откинуло на ехавший в другой полосе Volkswagen. Скорая помощь доставила водителя Dacia в больницу для проверки состояния его здоровья, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Полиция пояснила, что водители были трезвыми и у них есть водительские права. Все подробности аварии будут выяснены в ходе производства.
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