Cеть Südameapteek сменит владельца

Один из теперь уже бывших владельцев Pharma Holding, шведский предприниматель Оскар Томас Свенссон, решил выйти из сделанной в Эстонию инвестиции: «За последние полгода мы рассматривали несколько возможностей, и выкуп менеджментом показался лучшим вариантом как для будущего компании, так и для ее нынешних владельцев».

По словам второго владельца компании Тармо Лаанету, у него было всего три варианта – оставить свою долю, купить или продать, и он решил примкнуть к желанию своего делового партнера, чтобы еще более сосредоточиться на дальнейшем развитии Confido Healthcare Group.