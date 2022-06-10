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Cеть Südameapteek сменит владельца

rus.postimees.ee
Cеть Südameapteek сменит владельца
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Südameapteek.
Südameapteek. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Согласно подписанному сегодня соглашению, председатель правления Pharma Holding OÜ, франчайзинговой компании Südameapteek, Ристо Лаур выкупает сеть аптек у ее прежних владельцев, пишет DV.ee со ссылкой Äripäev.

Один из теперь уже бывших владельцев Pharma Holding, шведский предприниматель Оскар Томас Свенссон, решил выйти из сделанной в Эстонию инвестиции: «За последние полгода мы рассматривали несколько возможностей, и выкуп менеджментом показался лучшим вариантом как для будущего компании, так и для ее нынешних владельцев».

По словам второго владельца компании Тармо Лаанету, у него было всего три варианта – оставить свою долю, купить или продать, и он решил примкнуть к желанию своего делового партнера, чтобы еще более сосредоточиться на дальнейшем развитии Confido Healthcare Group.

Читайте подробнее на dv.ee.

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