Согласно подписанному сегодня соглашению, председатель правления Pharma Holding OÜ, франчайзинговой компании Südameapteek, Ристо Лаур выкупает сеть аптек у ее прежних владельцев, пишет DV.ee со ссылкой Äripäev.
Cеть Südameapteek сменит владельца
Cеть Südameapteek сменит владельца
Один из теперь уже бывших владельцев Pharma Holding, шведский предприниматель Оскар Томас Свенссон, решил выйти из сделанной в Эстонию инвестиции: «За последние полгода мы рассматривали несколько возможностей, и выкуп менеджментом показался лучшим вариантом как для будущего компании, так и для ее нынешних владельцев».
По словам второго владельца компании Тармо Лаанету, у него было всего три варианта – оставить свою долю, купить или продать, и он решил примкнуть к желанию своего делового партнера, чтобы еще более сосредоточиться на дальнейшем развитии Confido Healthcare Group.
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