Из-за войны в Украине эстонские транспортные фирмы нанимают водителей из Индии и Афганистана

По данным Эстонской ассоциации международных автоперевозчиков, на сегодняшний день в Эстонии более 8000 грузовых автомобилей, которые специализируются на международных автоперевозках. В секторе были заняты 11 000 -12 000 водителей и 2100 из них — это иностранные водители, из их числа примерно 1200 водителей были из Украины, 400 человек из России и 400 человек из Беларуси.