В Эстонии нехватка водителей грузовиков, работающих на международных перевозках, ощущается уже не первый год, но сейчас из-за военного конфликта в Украине проблема обострилась, пишет Rus.ERR.
Из-за войны в Украине эстонские транспортные фирмы нанимают водителей из Индии и Афганистана
По данным Эстонской ассоциации международных автоперевозчиков, на сегодняшний день в Эстонии более 8000 грузовых автомобилей, которые специализируются на международных автоперевозках. В секторе были заняты 11 000 -12 000 водителей и 2100 из них — это иностранные водители, из их числа примерно 1200 водителей были из Украины, 400 человек из России и 400 человек из Беларуси.
После того как Россия напала на Украину, 1200 украинских водителей вернулись домой воевать, и хотя те граждане России и Беларуси, что на тот момент находились в Эстонии, продолжили свою работу, новые сотрудники не могут приехать по причине санкций. Нехватка водителей настолько большая, что эстонские транспортные компании вынуждены искать нанимать людей из Индии и Афганистана.